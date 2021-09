Procedimentos estéticos para noivas: como ter a pele perfeita no grande dia?

Compartilhe Facebook

* Por: - 28 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro 28/9/2021 –

A recomendação é para que a preparação comece com até quatro meses de antecedência

Em relação à estética, o que muitas noivas querem é estar com o rosto descansado e com a pele bem tratada, cuidada e jovem. Para alcançar esse objetivo, de acordo com especialistas, o ideal é começar a fazer o tratamento de três a quatro meses antes do dia do casamento.

De acordo com a dermatologista Mônica Moya “é interessante começar, por exemplo, quatro meses antes do dia do casamento, com uma sessão de Ultraformer para o rosto todo, porque, assim, é possível melhorar a flacidez da pele”.

Ela explica que o procedimento “demora cerca de três meses para o estímulo de colágeno e, se trabalharmos com ele entre três a quatro meses antes, a noiva vai chegar no dia do casamento com a ação máxima do tratamento”.

Além do Ultraformer, ela considera indicado realizar uma média de três sessões de luz pulsada ao longo dos três meses, sendo recomendada uma por mês. “Começando com essa antecedência de três meses, é possível melhorar vasinhos, melhorar manchas e deixar a pele mais iluminada.”

Já em relação ao preenchimento, Mônica avalia que depende muito das necessidades de cada noiva. “Tem noiva que precisa preencher olheira para melhorar a aparência de cansaço, outras querem preencher os lábios, para deixá-los mais bonitos.”

Ela afirma que esse procedimento depende do número de ampolas que serão necessárias. “Como o local fica roxo, o ideal é fazer, pelo menos, de dois a três meses antes do casamento, para não correr o risco de chegar no dia do casamento com algum roxinho.”

Para o botox, a especialista afirma que o ideal é fazer a aplicação um mês antes do evento. “Assim, organizamos e preparamos tudo com antecedência, deixando a pele da noiva em perfeito estado para o grande dia.”

Graduada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes e Residência em Clínica Médica e Dermatologia pela Faculdade de Medicina do ABC. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

