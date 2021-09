Setembro Roxo- A importância da prevenção do Câncer de Estômago

Compartilhe Facebook

* Por: - 28 de setembro de 2021.

São Paulo- SP 28/9/2021 – O câncer de estômago (ou câncer gástrico) está entre os dez que mais matam no Brasil

Federação Brasileira de Gastro e EMS lançam Semana de Prevenção ao Câncer de Estômago. Entre 21 e 28 de setembro, campanha levará à população informações sobre fatores de risco, sintomas, diagnóstico e tratamento da doença

O câncer de estômago é o 3º tipo mais comum nos homens e o 5º nas mulheres. Os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostram que 15 mil brasileiros perderam a batalha para a doença em 2019 e outros 21 mil novos casos foram diagnosticados em 2020. E as projeções não são animadoras: um a cada 100 homens tem câncer de estômago. Já entre as mulheres, uma a cada 150 tem a doença.

Sem informações sobre as causas, sintomas, diagnóstico e tratamento, a população não assume uma postura preventiva e de autocuidado.

Atenta à sua responsabilidade social, a EMS, em parceria com a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), lançou o Setembro Roxo: Semana de Prevenção ao Câncer de Estômago. A programação será marcada por ações intensivas de sensibilização sobre o tema nas redes sociais e veículos de comunicação. A campanha será encerrada em 28 de setembro, “Dia de Conscientização do Câncer Gástrico”.

Presidente da FBG, o gastroenterologista Décio Chinzon observa que a campanha é a primeira no país e tem grande importância do ponto de vista da morbidade, mortalidade e impacto social e financeiro. “O esclarecimento é fundamental: os sintomas são pouco específicos e muitos indivíduos recorrem à automedicação, o que torna cada vez mais frequente o diagnóstico tardio”, alerta.

O médico explica que entre os fatores de risco para o câncer de estômago estão excesso de peso, tabagismo, idade (a incidência de casos é mais comum em homens a partir dos 55 anos), mas é necessário avaliar fatores como histórico familiar e perda de peso sem causa aparente. “A infecção pela bactéria H. pylori, que está presente em quase 70% da população brasileira, também é um alto fator de risco, mas que pode ser facilmente tratada para evitar o câncer”, diz.

De acordo com os dados da IQVIA, a EMS é o maior laboratório farmacêutico no Brasil, líder de mercado há 15 anos consecutivos, pertence ao Grupo NC. Com 57 anos de história e mais de cinco mil colaboradores, atua nos segmentos de prescrição médica, genéricos, medicamentos de marca, OTC e hospitalar, fabricando produtos para praticamente todas as áreas da Medicina.

