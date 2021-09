Cansaço sem motivo pode indicar deficiência nutricional e até baixa imunidade

Compartilhe Facebook

O cansaço crônico pode não ser apenas sinal de falta de sono, mas um sintoma de deficiência nutricional, especialmente da vitamina B12, levando a graves problemas de saúde. No entanto, é possível corrigir a deficiência facilmente por meio da alimentação ou suplementação.

Sentir-se cansado, fadigado, indisposto, mesmo depois de uma boa noite de sono, pode indicar que algo não está certo com o organismo. Apesar de uma rotina muito atarefada provocar um efeito semelhante, esses sinais físicos não devem ser ignorados, ainda mais se persistirem por muito tempo, pois podem indicar que a alimentação não está suficientemente nutritiva.

A falta de vitamina B12, por exemplo, é uma das razões para cansaço, fadiga e sensação constante de prostração e pode gerar problemas mais graves, como anemia, baixa imunidade, problemas de memória e sintomas depressivos. Isso porque a vitamina B12 é essencial para a produção de serotonina e dopamina, duas substâncias necessárias para o bom funcionamento do cérebro.

O estudo Patient education: Vitamin B12 deficiency and folate (folic acid) deficiency (the basics), disponível no site da USP (Universidade de São Paulo), aponta ainda que a deficiência de vitamina B12 gera sintomas como: tonturas, palidez, falta de ar, palpitações, perda de apetite, alteração no paladar, dor de cabeça, zumbidos, formigamentos, dificuldades para caminhar e alterações no humor.

Entre os alimentos ricos em vitamina B12 se encontram carnes, peixes, ovos, leite, pães e cereais. Entretanto, existem algumas populações que podem não consumir B12 de maneira suficiente, seja pela rotina ou mesmo pelo estilo de vida, como os vegetarianos estritos e veganos. Da mesma forma, pessoas que têm doença de Crohn e doenças que afetam o estômago, como gastrite, podem prejudicar a absorção da vitamina B12, de acordo com o mesmo estudo da USP. Uma das soluções, de acordo com a pesquisa, é a suplementação em cápsulas ou líquidos de nutrientes que contenham a B12.



Suplementação de vitamina B12 e a imunidade

Para comprovar esse papel da suplementação, um estudo publicado na Escola Mailman de Saúde Pública da Universidade de Columbia quis saber o potencial da suplementação de vitamina B para diminuir efeitos negativos no sistema imunológico humano. Na análise dos efeitos de doenças cardiovasculares decorrentes da poluição do ar das cidades, por exemplo, atestou-se que as pessoas que ingeriram suplementos de vitamina B reverteram praticamente todos os efeitos negativos no sistema de defesa do seu organismo.

No Brasil, um dos suplementos disponíveis que contêm vitamina B12 é o Bio Defend. Ele também contém vitamina C, vitamina D, zinco e selênio. O composto é mais recomendado para pessoas com mais de 40 anos, consideradas mais vulneráveis à deficiência de nutrientes, mas pode ser consumido por qualquer indivíduo, desde que sob orientação médica. Na presença dos sintomas relatados acima, também é indispensável consultar um médico para avaliação, diagnóstico e prescrição do tratamento mais adequado para cada caso.

Bio Defend é um suplemento dispensado de registro na Anvisa, de acordo com a RDC 27/2010.

