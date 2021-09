Pesquisa feita em 8 países revela a busca das empresas por operações de TI verde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 29/9/2021 –

Levantamento feito a partir de entrevistas com 1.548 líderes de TI de empresas dos EUA, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, Brasil e México mostra que 37,13% das empresas estão efetivamente realizando programas de sustentabilidade

As descobertas da pesquisa “Evolução da Cultura de TI” realizada no primeiro semestre de 2021, pela Paessler, empresa especializada em monitoração de redes, a partir de entrevistas com 1.548 gestores de TI de empresas dos EUA, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, Brasil e México, destaca a crescente importância dada à sustentabilidade das operações de TI. 39,49% dos entrevistados disseram que esse ponto é muito importante. Essa amostra incluía organizações de todos os tamanhos – os maiores grupos reúnem empresas com até 300 colaboradores (473 organizações) e com mais de 1000 colaboradores (364 empresas). São organizações dos setores de governo, saúde, educação, finanças e serviços de tecnologia. No entanto, o estudo mostrou que, curiosamente, nem todos os entrevistados já estão engajados em programas de sustentabilidade na TI – o número total é de 37,13%. De acordo com matéria publicada no portal CIO, a sustentabilidade já é prioridade na agenda das empresas, mas ainda existem alguns desafios.

Luís Arís, gerente de negócios da Paessler LATAM, conta que outro dado interessante da pesquisa surgiu ao estudar o tema por vertical. Descobriu-se que 45% dos entrevistados do setor de finanças já estão implementando novos processos e tecnologias para otimizar o uso de recursos tecnológicos. “A pesquisa mostra que mesmo os gestores de TI que ainda não iniciaram a jornada de sustentabilidade têm uma clara visão dos pontos a serem modificados em suas empresas”, ressalta Arís. “Numa resposta com múltiplas opções, 45,59% dos participantes da pesquisa valorizam a possibilidade de reduzir o uso de hardware em suas empresas. Outros 39,86% apostam no uso de soluções de Smart Building – plataformas baseadas em sensores IoT que monitoram nas mais diversas funções e áreas do edifício – para diminuir o consumo de energia”, afirma o executivo.

Voltando ao tema sustentabilidade, 36,95% dos entrevistados consideram que uma boa estratégia de sustentabilidade é migrar o data center para a nuvem e outros 34,51% vão ainda mais longe, indicando a decisão de só usar data centers “verdes”. “A busca de sustentabilidade é um diferencial de negócios, influindo na decisão de compra dos consumidores. Os gestores de TI sabem disso e estão ativamente se preparando para fazer sua parte nesse avanço”, observa Luis Arís.