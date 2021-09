Videoconferência do IBRI apresentará desafios para abertura de capital

29 de setembro de 2021.

Evento do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores abordará a jornada da startup Méliuz até a abertura de capital. A apresentação ocorrerá no dia 30 de setembro de 2021, às 19 horas.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizará videoconferência em 30 de setembro de 2021, a partir das 19 horas, para apresentar o case “Méliuz: A jornada de uma startup até o IPO”

Luciano Valle, diretor de Relações com Investidores da Méliuz, realizará apresentação dos desafios enfrentados para a companhia passar de “startup” (“empresa emergente”) até o IPO (em inglês, Initial Public Offering”, ou em português, Oferta Pública Inicial).

Matheus Torga, diretor regional do IBRI Minas Gerais, fará a moderação da videoconferência sobre o case de abertura de capital da Méliuz. E a videoconferência terá a participação, também, de Leonardo Resende, gerente de Relacionamento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

O evento é uma realização do IBRI e Ten Sistemas e Redes.

Para participar da videoconferência, basta acessar o canal do IBRI no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=88dpBjzeZ6o

