Escola de Gastronomia Chef Gourmet prepara inauguração de unidade em Brusque

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de setembro de 2021.

Brusque/SC 29/9/2021 – Além de infraestrutura e conhecimento, a escola oferecerá uma verdadeira experiência aos alunos

Empreendimento chega à cidade catarinense no dia 16 de outubro

A cidade de Brusque/SC já tem data para receber a primeira franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. No dia 16 de outubro, o empreendimento reconhecido por ensinar a gastronomia na prática chega à cidade catarinense. A escola atuará nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, através de um método de ensino prático, com o objetivo de formar chefs de cozinha, desenvolvendo profissionais qualificados, além de atender aqueles que têm a gastronomia como hobby. Em um espaço de 700 m² distribuídos em três pavimentos, a Chef Gourmet Brusque contará com uma infraestrutura completa, além de um corpo docente formado por profissionais que aliam formação acadêmica, experiências internacionais e conhecimento prático na área de gastronomia.

Os gestores do empreendimento, Luiz Paulo Ferreira de Souza, Amanda Bueno, Robson Calixto dos Reis e Mara Cristiane Schicolski, explicam os motivos que os levaram a escolher a cidade de Brusque para receber uma unidade da escola. “Avaliamos a quantidade de habitantes, nossa proximidade com a cidade e, principalmente, o potencial que Brusque oferece na área turística e gastronômica, embora não tenha uma escola de gastronomia à altura até então”, explicam os gestores. Além disso, eles também são apreciadores da boa gastronomia. “Para qualquer lugar que viajamos, sempre gostamos de conhecer a cultura e a gastronomia local”, apontam.

Os sócios ainda reforçam que a rede de franquias Chef Gourmet proporcionou a confiança e segurança necessárias para que decidissem investir no empreendimento. “Todos os colaboradores passam por um rigoroso treinamento na sede da franqueadora a fim de garantir que tudo seja realizado respeitando um padrão técnico e comportamental. Assim, além de infraestrutura e conhecimento, a escola oferece uma verdadeira experiência aos alunos”, destacam os gestores. O empreendimento criará 11 empregos diretos, com algumas vagas ainda em aberto.

Dez cursos para atender profissionais e entusiastas da Gastronomia

Um dos diferenciais da Chef Gourmet é que o aluno pode ingressar nos cursos a qualquer momento. “A metodologia pensada e desenvolvida permite que isso aconteça de maneira natural e imperceptível”, detalham os sócios. Além disso, cada aluno terá uma bancada individual para confecção das receitas na prática, buscando atender a demanda dos dez cursos que serão ofertados inicialmente pela escola. Além da formação de profissionais em áreas, como: Chef de Cuisine, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Bouchèrie, Bartender, Chef Pizzaiolo, Gestão de Negócios e Inglês Cultural, a escola ainda oferecerá os cursos de Cozinha por Hobby, Chef Jr. e Panificação e Confeitaria por Hobby. “Nosso objetivo é oportunizar uma formação completa aos profissionais para inserir nossos alunos no mercado de trabalho brasileiro e internacional, sem deixar de atender àqueles que têm a Gastronomia como hobby”, avaliam.

A expectativa dos sócios é matricular 100 alunos até o final de 2021, sendo que as matrículas abrirão no dia 18 de outubro. “E até o final de 2022 projetamos atender aproximadamente 500 alunos nos diversos cursos disponibilizados pela Chef Gourmet”, pontuam. “Muitos de nossos professores, além de terem vivência na alta gastronomia, fizeram especialização na França, berço da alta gastronomia mundial. Teremos um time extremamente capacitado para atender a demanda da região”, antecipam os gestores.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br ou telefone (47) 99723.6986. A Chef Gourmet Brusque está localizada na Rua do Centenário, 44, no Centro da cidade.

Website: https://escolachefgourmet.com.br/