Através da medicina avançada é possível manter a longevidade da pele

* Por: - 29 de setembro de 2021.

29/9/2021 –

Para ter um corpo saudável, é necessário dar a devida atenção para o maior órgão do ser humano: a pele. Desse modo, é fundamental investir em produtos especializados que proporcionam longevidade, assim chegando à maturidade com uma pele bonita, e principalmente saudável.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) a população com mais de 60 anos é de 31,3 milhões no Brasil, e a estimativa para 2050 é que esse número chegue a 66,2 milhões. E na maioria das vezes o envelhecimento é visto como um vilão quando relacionado a beleza. Porém, o envelhecimento é um processo natural de todo o organismo humano e a pele é um dos locais mais visíveis dos primeiros sinais que a maturidade está se aproximando, através das manchas de sol, rugas, flacidez e a perda de hidratação.

Além disso, o envelhecimento da pele ocorre de maneira mais acelerada e intensa quando há maior exposição a fatores extremos, como a poluição, má alimentação, fumo e, principalmente, a radiação solar sem proteção. Porém, é possível através de algumas mudanças de hábitos e produtos adequados manter a longevidade e a saúde da pele.

A pesquisa Oldiversity, produzida pelo Grupo Croma, revela de que maneira os brasileiros encaram o envelhecimento. Dentre as 2.032 pessoas entrevistadas, 29% afirmaram estar preparadas para perder a qualidade de vida quando estiverem mais velhos. Esse número cresce quando o recorte é realizado entre aqueles com mais de 61 anos, o que representa 49%. Na mesma pesquisa, 77% das pessoas com mais de 61 anos relataram estar investindo na sua qualidade de vida.

A medicina está inovando a cada dia, assim auxiliando diretamente no bem-estar das pessoas, para que vivam cada vez mais e com melhor qualidade de vida. E para ter um corpo saudável, é necessário cuidar do maior órgão do ser humano: a pele. Desse modo, é fundamental investir em produtos especializados que proporcionam longevidade, assim chegando à maturidade com uma pele bonita, e principalmente saudável. A OneSkin desenvolve soluções que possuem um impacto positivo e revolucionário na vida das pessoas, transformando totalmente a concepção sobre o envelhecimento.

Um estudo da Universidade de Stanford, desenvolvido em 2019, constatou que o processo de envelhecimento não é algo contínuo. A observação revelou que as pessoas aparentavam ter uma idade menor que a idade real, assim sendo mais saudáveis para determinada faixa etária. Além disso, ficou comprovado que homens e mulheres envelhecem de maneira distinta.

A mudança de hábitos é fundamental para a saúde da pele

As pequenas mudanças de hábitos podem fazer muita diferença na saúde da pele, dentre os cuidados, vale ressaltar que higienizar o rosto da maneira adequada é fundamental. O uso de protetor solar e evitar a exposição solar excessiva também é primordial. Além disso, beber muita água, praticar atividades físicas, ter uma boa noite de sono e uma alimentação saudável são pequenos hábitos que geram uma mudança significativa para a pele.

Estamos vivendo a era do autocuidado, e cada vez mais as pessoas estão preocupadas com cuidados e produtos para a pele. O que comprova isso é uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), que indica que os consumidores estão mais interessados em skincare desde o começo da pandemia, representando um crescimento de 21,9% nas vendas de produtos de pele no ano passado.

As máscaras de tratamentos faciais e os itens para a pele do corpo e esfoliantes corporais foram os que mais se destacaram, e tiveram um aumento nas vendas de 91% e 153,2%, respectivamente.

Os produtos adequados são ótimos aliados no cuidado da pele

Além de todos os cuidados básicos para manter a saúde da pele, é necessário o uso de produtos especializados para o tratamento. A pele não pode ser tratada de maneira superficial, por essa razão os produtos precisam ser altamente eficazes e seguros.

A OneSkin é uma empresa especializada em longevidade, e possui uma equipe de especialistas em envelhecimento. Foram anos dentro de um laboratório para criar o OS-01, o primeiro suplemento tópico para a pele, e foi projetado para estender a saúde da pele, assim a mantendo saudável e jovem.

A tecnologia desenvolvida pela OneSkin é um benefício voltado à toda sociedade, e os estudos comprovaram que o suplemento tópico fornece várias vantagens, tais como:

Melhora a barreira da pele;

Melhor elasticidade da pele;

Melhor uniformidade, brilho, poros e firmeza da pele;

Menos rugas;

Aumenta a hidratação da pele;

Evita o acúmulo de células envelhecidas;

Suavidade da pele e aparência geral aprimoradas.

A aplicação diária do OS-01 com base em comprovações científicas proporciona efeitos duradouros. Dessa maneira, a intenção da OneSkin não é fornecer uma solução rápida ou um alívio temporário. Pois, o suplemento tópico atua com o tempo, penetrando na camada mais densa da pele, para assim estimular uma profunda transformação.

