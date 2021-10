Técnicas dermatológicas menos agressivas para tratar a pele é tema de livro

Compartilhe Facebook

30 de setembro de 2021.

São Paulo 30/9/2021

No primeiro livro sobre o assunto em inglês, dermatologistas abordam métodos eficazes usados no mundo inteiro

A indústria dos cosméticos evolui e traz consigo técnicas e tratamentos mais efetivos e menos agressivos para a pele. Um exemplo disso é o Drug Delivery, conjunto de técnicas abordadas no livro publicado em inglês “Drug Delivery in Dermatology: Fundamental and Practical Applications (Drug Delivery em Dermatologia: Fundamentos e Aplicações Práticas) pelas médicas dermatologistas Dra. Valéria Campos e Dra. Célia Luiza Petersen Vitello Kalil.

O livro é o primeiro sobre o assunto em Dermatologia do mundo e traz um aprofundamento sobre o Drug Delivery, que, segundo a Dra. Valéria Campos, são abordagens, formulações, técnicas de fabricação e tecnologias envolvidas no transporte de um composto farmacêutico para seu local de destino para atingir um

efeito terapêutico desejado.

Sobre a importância do Drug Delivery, ela afirma que o conjunto de métodos está sendo usado no mundo inteiro devido a sua eficácia. “A nossa pele é um órgão de defesa, ela não foi feita para ser penetrada. Quando um produto é aplicado na pele, ele tem um aproveitamento máximo de 5%.”

Alguns exemplos de Drug Delivery são a passagem de uma corrente elétrica, o microagulhamento e o laser. “Os comprimidos vão acabar, porque, pela pele, temos um resultado muito mais confiável, com menos efeito colateral”, afirma a dermatologista pós-graduada em Harvard e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Ela pontua, ainda, que a indústria farmacêutica já faz isso quando utiliza talasferas e ureia para melhor absorção. “Agora, os médicos também estão fazendo uso disso, o que pode tornar os tratamentos mais baratos, pois, quando produtos caros são aplicados na pele, é necessário menos quantidade.”

A Dra. esclarece também que não é preciso ser tão agressivo com o Drug Delivery, porque a camada principal, que é a que faz a barreira, é a última da epiderme. “Dessa forma, quando rompemos essa camada, o material já penetra na pele, fazendo com que seja possível obter tratamentos mais efetivos e menos agressivos”, finaliza.

O livro Drug Delivery in Dermatology: Fundamental and Practical Applications está disponível para vendas tanto em e-book quanto na versão impressa, a editora do material é a Springer.

A Dra. Valéria Campos é pós-graduada em Dermatologia e Laser pela Harvard Medical School, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologistas (SBD) e professora convidada da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). É médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (UNESP) Botucatu e mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Site: https://clinicavaleriacampos.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dravaleriacampos/

Facebook: https://www.facebook.com/DraValeriaBCampos

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQ8eNoaUs8TLMUEAxVZSqug

Website: http://www.clinicavaleriacampos.com.br