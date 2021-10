Odontologia digital estética trabalha na busca pelo “sorriso perfeito”

Compartilhe Facebook

30 de setembro de 2021.

São Paulo 30/9/2021 – A expressividade dental tornou-se sinônimo de beleza.

Simulação, por meio do mock-up – modo que permite ao paciente ver, no computador, o resultado final do tratamento – garante transformação precisa e harmônica

Dentes brancos, alinhados e super brilhantes. Esse se tornou o sonho de consumo de muitos brasileiros, que buscam na odontologia estética um reforço para fortalecer a autoestima: o sorriso perfeito. Ainda mais na era das redes sociais. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), o país é o segundo que mais realiza mudanças odontológicas no mundo.

Para realizar esse desejo, os profissionais da odontologia têm como aliada a tecnologia avançada de ponta. Segundo explica o cirurgião dentista especializado em estética bucal e implantes dentários Sidnei Goldmann, por ela é possível diagnosticar, com precisão, as necessidades individuais e planejar de forma mais assertiva as intervenções. “A tecnologia e a odontologia digital estética nos permite planejar e apresentar ao paciente, por meio do mock-up, como efeito de simulação, a transformação dos dentes e do desenho do sorriso. Os resultados obtidos são surpreendentes. A correção sempre melhora a harmonia facial”, garante.

“A expressividade dental tornou-se sinônimo de beleza. E não são apenas as mulheres que buscam pelos tratamentos estéticos. Os homens, cada vez mais, se preocupam em exibir um sorriso bonito. Os dentes, quando bem cuidados, ajudam a fortalecer a autoestima. Quando digo bem cuidados, me refiro à higiene correta e visita periódica ao dentista. Aqueles que, por algum motivo, perderam os seus ou não consideram a dentição harmônica, na maioria das vezes evitam até sorrir. Aqui ressalto que a estética sempre deve estar alinhada com a funcionalidade dentária”, explica Goldmann.

O Brasil está entre os três países, considerados pela ONU – Organização das Nações Unidas-, como os melhores em formação de profissionais da odontologia no mundo. Antes dele, estão apenas Suécia e Estados Unidos. “Somos reconhecidos internacionalmente como referência na odontologia estética. Isso é motivo de orgulho!”. Essa expertise vem também da exigência do mercado, que está cada vez mais competitivo. No entanto, não pensem que a odontologia estética está disponível apenas para quem tem maior poder aquisitivo. Atualmente, é possível sim fazer, por exemplo, um implante dentário de forma mais acessível. Além disso, existem outras opções, como os implantes superficiais, que não necessitam de incisões cirúrgicas. Lembro sempre que qualquer intervenção estética, além de promover a beleza, deve manter a naturalidade e função dos dentes”, finaliza.

