Shopping em Alphaville traz experiência de tratamento facial com marca francesa

30 de setembro de 2021.

Barueri – SP 30/9/2021

Com atendimentos individuais, realizados pela equipe especializada da Clínica Lica Cinelli, o evento acontece no Iguatemi Alphaville até o dia 03 de outubro

Pesquisa realizada recentemente pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética – ISAPS – informa que o Brasil registrou em 2018 quase 1 milhão de procedimentos estéticos não cirúrgicos, fazendo do país o campeão mundial nesse tipo de prática ligada, não apenas à beleza, mas ao próprio bem-estar e saúde do indivíduo. O estudo “Sentir-se bem: o futuro dos US$ 1,5 trilhões do mercado de bem-estar” corroboram a tese, apontando que 75% dos entrevistados acreditam na importância destes tratamentos para o bem-estar.

Pensando nisso, o Iguatemi Alphaville, em parceria com a Clínica Lica Cinelli, traz uma experiência que proporciona momentos de cuidados e relaxamento para seus clientes, com o tratamento de Lifting Facial by Guerlain Abeille Royale, linha de produtos vendida na Sephora. O evento acontece até o dia 03 de outubro, com atendimentos de segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingos das 14h às 19h, no Piso Tocantins. Os agendamentos podem ser realizados por WhatsApp no número (11) 97830-7892 ou diretamente no local. Cada sessão dura cerca de 40 minutos e segue todos os protocolos de segurança.

Com três unidades em São Paulo, a clínica Lica Cinelli é a única no Brasil habilitada a realizar os protocolos da marca francesa Guerlain. O lifting facial Guerlain Abeille Royal nasceu da ciência e do estudo das abelhas, para estimular autorreparação da pele em todos os níveis, em um tratamento intensivo de hidratação, nutrição, firmeza e preenchimento.

A decoração do espaço é assinada pela Tok&Stok, com móveis da marca, localizada no Piso Rio Negro do shopping. E todos os produtos utilizados durante as sessões estão disponíveis para venda, com exclusividade, na Sephora, que fica localizada no Piso Tocantins do Iguatemi Alphaville.

Serviços:

Spa By Lica Cinelli

Data: de 22 de setembro a 03 de outubro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingos das 14h às 19h

Agendamento: Pelo WhatsApp (11) 97830-7892 ou diretamente no local da atração

Website: https://iguatemi.com.br/alphaville/