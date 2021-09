Conheça alguns dos jogos de cartas mais “brasileiros” e globais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2021.

As pessoas hoje em dia têm o costume de jogar mais do que antigamente e isso ocorre graças à tecnologia que proporciona uma quantidade enorme de diversão tanto para quem está conectado à internet como também offline.

Conhecidos jogos de cartas de antigamente estão presentes nos dias de hoje através dos computadores e celulares.

Quem não se lembra do Truco, da Canastra, do Buraco, do Pife e até mesmo do Dominó ou do Bingo. Todos esses jogos tão populares em nosso país estão agora disponíveis em suas versões digitais. São jogos de cartas para 2 ou mais pessoas que podem ser diferenciados entre as preferências nacionais e os jogos mais globais que também tem seu espaço por aqui.

Buraco

O que muitos não sabem é que na verdade o Buraco e a Canastra são os mesmos jogos apenas com nomes diferentes.

A Canastra acredita-se que tenha sido criada no Uruguai lá pelos anos 40. Ao chegar ao Brasil passou a ser chamada de Buraco. Em determinadas regiões brasileiras também é conhecido como Biriba.

Existem pequenas variações em relação às regras desses jogos.

O Buraco é jogado com duas até 6 pessoas utilizando dois baralhos de 52 cartas e os coringas. Cada jogador recebe 11 cartas e na mesa ficam dois montes de cartas chamados de mortos, é de onde s jogadores podem comprar as suas cartas.

O objetivo final é fazer 500, 3000 ou 5000 pontos, de acordo com o que foi combinado entre os jogadores.

Truco

O jogo de truco é com certeza um dos jogos de baralho mais conhecidos em nosso país. Principalmente no interior. Ele está disponível online e offline em três modalidades o Mineiro, o Gaudério (ou Gaúcho) e o Paulista.

Podemos jogar o Truco com 2 ou 4 pessoas, escolhendo o número total de pontos de cada partida. O Truco paulista é o mais popular, então iremos descrever como ele é jogado.

A versão Paulista teve suas regras estabelecidas pela Federação Paulista de Truco. O Truco é jogado em duplas, com baralho de 40 cartas (sem o 8, 9, 10 e curingas) e a graça é a utilização constante do blefe e sinais entre os parceiros.

Os jogadores recebem três cartas a cada mão. Normalmente uma partida de truco é disputada em melhor de três jogos. Quem fizer doze pontos vence.

Os jogadores devem colocar uma de suas cartas na mesa em cada rodada e a carta mais alta vence a rodada. Aquele que vencer duas rodadas ganha os pontos daquela mão.

As pontuações de cada mão variam de acordo com a modalidade de truco que se está jogando. Na Paulista valem 1 ponto e na Mineira dois. Cada partida então começa valendo 1 ponto e poderá ter seu valor aumentado para 3, 6, 9 ou 12 pontos. Durante as rodadas os jogadores podem pedir truco, para aumentar o valor de sua mão. Seus adversários podem aceitar, rejeitar ou aumentar ainda mais o valor da mão, a partir disso a partida passa a valer 3, 6 e assim por diante.

Quando se joga o Truco online existem em geral as modalidades Mineira e Paulista. O jogador pode jogar sozinho e optando pelo nível de dificuldade. É possível jogar contra duplas de todo o mundo se comunicando através de um chat privado. Encontramos o Truco em aplicativos gratuitos tanto para Android como também iOS, podendo também ser jogado offline.

UNO

Outro jogo muito procurado em todo o mundo é o UNO. Esse jogo de cartas existe na versão digital e foi criado especialmente para se jogar online, embora também possa ser jogado offline.

Pode ser baixado no sistema iOS, Android, PC, Switch, PS4, Xbox One e vários outros. Suas regras são bastante simples, tendo como objetivo se livrar de todas as cartas que você tem em mãos. Parece muito fácil, mas se livrar das cartas é uma tarefa complicada, pois determinadas jogadas podem mudar completamente a situação do jogo.

O UNO é jogado com quatro jogadores e o primeiro que se livrar das cartas vence. Para poder descartar uma carta será necessário que a mesma seja do mesmo número ou cor da carta que está na mesa. Caso contrário será preciso comprar uma da pilha. O app do UNO é um dos mais baixados na App Store e na Play Store.

Até mesmo o clássico dominó de nossos avós possui sua versão virtual, que pode ser jogada tanto online quanto offline. Encontramos esse app gratuito tanto para o sistema Android como iOS.

Poker

Agora, um dos jogos de cartas mais conhecido nos quatro cantos do mundo e que não para de ganhar adeptos é o Poker. Principalmente na modalidade Texas Hold’em a mais popular e, portanto, mais utilizada nas competições.

O Texas Hold’em surgiu pelo que se sabe no século XX na cidade de Robstown, no Texas, Estados Unidos. Anos depois chegou a Las Vegas levada por jogadores texanos.

Hoje o Poker virou uma verdadeira febre, sendo jogado nos cassinos, internet e grandes competições onde participam jogadores profissionais concorrendo a prêmios imponentes, inclusive no Brasil.

É um dos app mais baixados no mundo e pode ser jogado em qualquer dispositivo sem a necessidade de estar conectado à Internet. O Poker pode ser jogado com 2 até 7 pessoas e apenas um baralho.

Um dos jogadores da mesa deverá ser o “Dealer” e ele terá como função embaralhar e distribuir as cartas. São entregues duas cartas para cada jogador e ele deve manter essas cartas em segredo.

Existem certas etapas quando se joga o Poker. Vejam abaixo:

Pré-Flop

Depois de ver as suas cartas você pode participar da rodada ou não. Caso participe, aposte o valor ou aumente a aposta. Caso não queira participar simplesmente saia, isso se chama “Fold”. Se vários jogadores, menos um, optarem pelo “Fold”, ele ganha as fichas que estão na mesa.

Flop

Quando três cartas são abertas na mesa, isso é o “Flop”. Os jogadores se utilizam dessas cartas para criar combinações com as cartas de suas mãos.

Turn e River

Quando uma quarta carta é virada, se chama de “Turn” e no momento em que todos os jogadores decidem virar a última carta chamamos de “River”. A partir disso, todos os jogadores ou apostam mais ou mostram as cartas de suas mãos.

O Poker é um jogo onde se usa constantemente o blefe com o intuito de enganar seus oponentes.

O Poker possui várias combinações de acordo com a quantidade de cartas e seus naipes. Como exemplo, quando nenhum dos jogadores tiver um par ou alguma outra combinação nas mãos, o jogador que tiver a carta mais alta, a “High Card” vence.

Quando ocorre de dois jogadores terem combinações parecidas como, ambos com um par ou uma trinca, vencerá o que possuir as cartas mais altas.

Abaixo você pode ver as combinações existentes no Poker:

High Card

Par

Dois Pares

Trinca

Straight

Flush

Full House

Quadra

Straight Flush

Royal Flush

Poder desfrutar desses jogos tão tradicionais em qualquer lugar que estejamos é realmente maravilhoso. Tudo isso graças à tecnologia aplicada ao entretenimento.