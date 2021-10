Escolha de escovas de higienização garante conformidade com órgãos competentes

Compartilhe Facebook

1 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 1/10/2021

As escovas de higienização também são importantes no processo de remoção das sujeiras mais profundas.

Manter o ambiente higienizado é um dos principais processos que uma indústria deve adotar para que as atividades sejam realizadas da maneira correta, sem contaminar funcionários e serviços oferecidos. Porém, para que essas atividades consigam ser desenvolvidas corretamente, também é necessário que as ferramentas e equipamentos estejam limpos, higienizados e, dependendo do ramo de atividade, até esterilizados. Um dos itens que tem um potencial muito grande de auxílio nessa atividade é a escova de higienização. Assim como os processos de limpeza, ela também precisa de um aval da Anvisa, para que a empresa esteja em consonância com a legislação.

“Ambientes e ferramentas adequadas são capazes de oferecer um resultado mais satisfatório e dentro do que pede a legislação vigente”, afirmou o CEO da fabricante de escovas de higienização Weinberger, Jefferson Heinz. O empresário reforça que as escovas de higienização têm o poder de remover as sujeiras até mais difíceis, contribuindo para um ambiente mais adequado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão responsável pela fiscalização de uma série de atividades no país, incluindo o uso de escovas de higienização. Heinz explica que a Weinberger se responsabiliza em entregar produtos conforme determina a legislação. “As escovas manuais, por exemplo, são fabricadas em base plástica (Polietileno ou Propiletileno), com cerdas orgânicas ou plásticas (atóxicas), atendendo cada segmento de forma específica”, explicou.

Além de assegurar a limpeza correta dos mais diferentes ramos da indústria, as determinações legais também fazem recomendações importantes que ajudam empresas a estarem em conformidade com o estabelecido e terem menos esforço para um resultado mais satisfatório. O CEO da Weinberger afirma que a limpeza é um fator primordial em todos os setores de atuação. “Independentemente do setor, seja ele farmacêutico, alimentício, industrial ou químico, a limpeza com escovas de higienização é um ponto chave que pode refletir na imagem da empresa perante os colaboradores e clientes, já que em um ambiente limpo, as chances de contaminação diminuem e a produtividade aumenta”, ressalta.

Além da utilização das escovas de higienização, a Anvisa também determina alguns processos padronizados, como a higienização de funcionários e a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), necessários para cada tipo de atividade. “As ferramentas e procedimentos corretos evitam que o empregado possa sofrer algum tipo de lesão causada pelo contato direto com produtos e equipamentos durante a limpeza e, por isso, são tão importantes”, ponderou o CEO da Weinberger.

Por fim, Heinz reforçou que cada atividade exige alguns parâmetros de limpeza por parte da Anvisa. “Para empreendimentos do ramo alimentício, por exemplo, o órgão estabeleceu uma série de normas sobre como manusear alimentos e como a limpeza dos espaços deve ser realizada. Assim como ambiente hospitalar e tantos outros. Em todos eles, contar com equipamentos específicos ajudam consideravelmente na remoção das sujeiras, contribuindo para um ambiente melhor”, finalizou.

Website: https://www.weinberger.com.br/