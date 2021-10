Como a atividade física pode auxiliar no tratamento de doenças emocionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de outubro de 2021.

São Paulo, SP. 1/10/2021 –

Estudos mostram como a atividade pode auxiliar em tratamentos de doenças emocionais.

A atividade física é uma grande aliada para a melhora de várias doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, mas estudos realizados com psicólogos e publicado através de um artigo chamado “Exercícios físicos no combate à depressão: percepção dos profissionais de psicologia”, mostram como a atividade física pode auxiliar também no tratamento de doenças emocionais, como: ansiedade, depressão e previne doenças mais severas, como Alzheimer e Parkinson.

Na percepção geral dos psicólogos a prática regular de exercícios é essencial para o tratamento de doenças relacionadas à depressão. Durante a realização de atividades o corpo costuma produzir hormônios que proporcionam sensações de prazer e bem-estar, como a serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, por exemplo, que auxiliam na diminuição da tensão, estresse e da insônia, e ainda aumentam os sentimentos de competência, disposição e energia para a realização de tarefas diárias.

Incluir atividades físicas nas rotinas existentes pode ser extremamente difícil, porém é fundamental para o equilíbrio da saúde mental e física. A desculpa de não haver tempo para se exercitar é sempre a mais usada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é: 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada, o que corresponde a um pouco mais de 20 minutos diários de exercícios, ou, 75 minutos semanais de atividade física de maior intensidade, o que corresponde a pouco mais de 10 minutos por dia.

O Ministério da Saúde preparou quatro dicas importantes de como começar a praticar atividade física: encontre um local adequado para praticar exercícios, como parques, praças e similares; comece com uma atividade que não exige alto preparo físico; praticar em casa, por exemplo, que não exige deslocamentos; procure atividades coletivas, o que poderá ser um estímulo a mais.

Uma alternativa para entender qual treino realizar é procurar profissionais especializados, como personais que possam auxiliar na montagem de um treino para iniciantes ou especialistas em equipamentos fitness, como a Casa do Fitness, uma rede de lojas especializada em equipamentos e acessórios para treinos, que oferece a possibilidade de montar espaços de exercícios residenciais com o auxílio de especialistas na indicação de aparelhos e acessórios adequados que atendam às necessidades de cada um, além criar um projeto personalizado em 3D para melhor visualização do espaço.

Pequenas alterações na rotina proporcionam qualidade de vida e bem-estar, diminuindo os riscos de doenças contribuindo para uma vida mais tranquila e um envelhecimento saudável, o que contribui para o aumento da expectativa de vida da população. E com o acompanhamento profissional e realização dos exercícios adequados, os benefícios são ainda maiores.

Website: https://www.casadofitness.com.br/