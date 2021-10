Com alta expectativa para comércio, RJ recebe lojas de moda streetwear

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de outubro de 2021.

1/10/2021 –

Empresas escolhem as terras cariocas para abrigar novas lojas e fomentam empregos no estado

O estado do Rio de Janeiro registrou 14.938 novas empresas abertas no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Com a pandemia, quase 6 mil empresas fecharam as portas no mesmo período. Contudo, o saldo para o segundo trimestre tem expectativa de fechar de forma positiva, já que o PIB do estado teve alta de 1,7% até setembro.

Empresas estão apostando nessa melhora para iniciar novos negócios no Rio, como é o caso da Ophicina, rede de streetwear. Com sua bandeira Footwear, irá inaugurar, até o fim de novembro, três lojas no Rio de Janeiro, localizadas no Barra Shopping, Shopping Tijuca e Park Jacarepaguá.

De acordo com o diretor da Ophicina, Henrique Domingues a fomentação de empregos gerados por essas lojas em todo o Brasil é relevante para a cidade em um período crucial para o país.

“Somente nas três lojas do Rio de Janeiro teremos 20 colaboradores, somando quase 650 colaboradores do Grupo Ophicina nas 67 lojas por todo Brasil. Gerar empregos nos motiva para continuar em crescimento”, afirma.

Franquias

O modelo de franquias é um setor em constante crescimento no mercado de empreendedorismo no país. Considerado como um investimento consolidado, uma vez que já existe uma marca estruturada no ramo.

Henrique Domingues enxerga a expansão das franquias pelo Brasil como um ótimo passo para quem quer empreender. “Os franqueadores já têm todo o modelo de negócio, produtos e infraestrutura. Assim o empresário que quer investir já tem todo um suporte para o negócio deslanchar”.

O empresário ainda pontua que a chegada no Rio de Janeiro vai fomentar ainda mais a cultura das franquias, além da economia no estado.

“Nossa entrada no Rio foi estudada durante 1 ano, onde conseguimos fechar com alguns parceiros de shoppings centers o início da nossa operação Ophicina Footwear. Identificamos uma boa demanda para esse nosso projeto aliada a retomada econômica do varejo como um todo.”

Em 25 anos de grupo, a Ophicina somará até o final de 2021 quase 70 lojas espalhadas pelo Brasil, estando assim presente em sete estados do país, sendo eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Website: http://ophicina.com.br