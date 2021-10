Futuro da eletrônica: quais são as novidades para o setor de segurança?

Compartilhe Facebook

Vale conhecer as tendências e expectativas para o mercado de segurança eletrônica.

O mercado de segurança eletrônica está em constante ascensão, principalmente com a implantação de tecnologias de análise de vídeos e som, câmeras térmicas entre inúmeras funcionalidades baseadas em inteligência artificial. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica (ABESE) evidenciou um aumento de 13% na venda desses equipamentos no ano de 2020 diante de 2019, superando as expectativas do mercado. Segundo dados de outro levantamento da Associação, a estimativa de crescimento do setor é de pelo menos 15% em 2021.

Além de suas aplicações diversas, que ampliam o escopo de atuação das tecnologias desenvolvidas e aumentam as demandas do mercado, a segurança eletrônica tornou-se fundamental nos dias atuais. Os dispositivos inteligentes agregam valor ao minimizarem riscos em hospitais, escolas, centros comerciais, indústria, varejo e muitos outros. A inteligência eletrônica, no cenário atual, contribui com detecção de aglomerações, checagem do uso de máscara, controle de fluxo de pessoas, medição de temperatura por câmeras térmicas e mais funcionalidades.

O futuro já chegou e muitas aplicações desse mercado seguem como tendência no Brasil e no mundo. A Avantia, especialista em soluções inteligentes para a área de segurança eletrônica, destaca algumas dessas tecnologias:

Reconhecimento de placas

Sistema capaz de analisar as placas dos veículos que adentram estacionamentos e as registrar no banco de dados, podendo emitir alertas às autoridades ao detectar irregularidades, como veículos roubados. Permite melhor controle do ambiente e maior agilidade na fluidez do trânsito.

Tecnologia IP

A tecnologia IP é responsável por trafegar os dados de aparelhos digitais sem comunicação via network. Essa estrutura de rede completamente digitalizada é capaz de gravar as imagens do campo de visão desejado e enviar alertas de ocorrências para a central ou para o operador. Uma câmera com esse tipo de tecnologia pode substituir até quatro câmeras analógicas.

Armazenamento em nuvem

A utilização da Cloud Computing na segurança traz funcionalidades e vantagens para as empresas, como algumas listadas abaixo:

• Possibilidade do compartilhamento de dados, de forma estruturada e restrita;

• Diminuição dos custos, com menos investimento em hardwares e softwares;

• Acesso mobile, permite acompanhamento dos fatos em tempo real, de onde estiver.

A área de Pesquisa e Desenvolvimento da Avantia cria inovações para segurança eletrônica através de Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Cloud Computing.

“A tecnologia contribui para amplificar a capacidade humana, transformando as funcionalidades do monitoramento inteligente a níveis exponenciais, que auxiliarão as companhias a evoluírem consideravelmente”, diz Mauricio Ciaccio, sócio-diretor da Avantia.

O futuro da segurança eletrônica deve revolucionar ainda mais o cenário atual, que já é de grandes conquistas tanto no monitoramento de organizações quanto no da vida privada e das cidades. Segundo Ciaccio, cada vez mais a Inteligência Artificial permitirá que sistemas “entendam” os locais que estão vigiando, aprimorando suas capacidades e precisão.

