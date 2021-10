Lojas virtuais estão quebrando as barreiras da tradição

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de outubro de 2021.

1/10/2021 – Somos uma empresa familiar, passando a tradição da fabricação de doces de geração a geração, mas temos que nos adaptar aos cenários de mercado que vêm surgindo

Tendências de crescimento do e-commerce brasileiro têm atraído negócios que já fazem história há décadas no país e promovem a adaptação aos novos hábitos de consumo.

As lojas virtuais estão cada vez mais ganhando espaço entre consumidores brasileiros e empresas. E muitos desses empreendimentos, que antes se consideravam tradicionais e imutáveis, agora estão apostando na inovação e nas facilidades que a internet proporciona para atender os clientes de maneira ágil e dinâmica. Segundo o portal ecommercebrasil.com.br, os valores de vendas online no primeiro semestre de 2021 tiveram um aumento de mais de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essas tendências sempre tão positivas sobre o setor são o motivo do nascimento de tantos novos negócios digitais, mas também têm atraído negócios que já fazem história há décadas no país.

Seguindo este movimento de mercado, um exemplo de inovação em meio às tradições que ainda perduram, está a Pietrobon, indústria de balas, chocolates e doces do Rio Grande do Sul. Já cinquentenária, a marca é presença confirmada nos pontos de vendas do sul do Brasil, e que também conta com representantes em todo território nacional, além de exportar seus produtos a todos os quatro cantos do planeta.

Recentemente, a companhia colocou no ar a sua primeira loja virtual, que tem a proposta de estar mais perto de seu cliente varejista e atacadista, facilitando a negociação e oferecendo condições exclusivas de pagamento. Entretanto, o consumidor final também será privilegiado e poderá receber os mais variados produtos da marca na porta de casa, através da frota própria da Pietrobon.

O gerente comercial da empresa, João Antônio Pietrobon, destaca a importância dessa nova etapa: “Somos uma empresa familiar, passando a tradição da fabricação de doces de geração a geração, mas temos que nos adaptar aos cenários de mercado que vêm surgindo, nos tornar mais competitivos no mundo digital, e superar as altas expectativas dos nossos parceiros e clientes.”

Além de doces, a Pietrobon também conta com uma fábrica de tubos de PVC, conexões, mangueiras para jardinagem e vários outros itens para obra e para a casa no geral. Ao todo, são mais de 600 produtos diferentes disponíveis para compra no site, e com frete grátis para os estados do RS, SC, PR, SP e MS para compras acima de R$ 100,00.

Instituir um processo de vendas tão diferente do que já se pratica há tantos anos pode ocasionar alguns momentos de apreensão para a empresa que já está habituada com seu modo de funcionar, mas é importante ter a ciência de que a adaptabilidade é garantia de sobrevivência saudável para qualquer instituição.

Website: https://www.pietrobon.com.br/