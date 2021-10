Principais etapas da criação de uma identidade visual

Compartilhe Facebook

4 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 4/10/2021

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais etapas do processo de criação de identidade visual.

Uma identidade visual equivale à primeira impressão de uma pessoa. É a primeira coisa que as pessoas veem quando descobrem sobre a empresa ou organização. Ou seja, ela não é apenas como se deseja parecer no papel ou online, mas também inclui como a empresa quer ser vista no mundo físico.

Ao criar uma identidade visual, há muitos fatores a serem considerados, como quais são os objetivos e onde se deseja estar posicionado no futuro.

A importância de criar uma identidade visual é que ela ajuda a comunicar quem a empresa é e o que faz em um piscar de olhos. Se não houvesse um aspecto visual do design, seria difícil para as pessoas entenderem a mensagem da marca sem ler nenhum texto.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais etapas do processo de criação de identidade visual.

Segundo ele, a primeira etapa da criação de identidade visual é entender melhor a marca. Para Darzi, compreender o caráter e a cultura de uma marca pode ajudar a identificar qual estilo é mais adequado para ela.

“O design gráfico é muito pessoal e muitas vezes reflete a personalidade única do fundador ou da empresa. Um logotipo personalizado, esquema de cores, fontes e gráficos podem ser criados para representar essas ideias”, explica o especialista.

Em seguida, Rodrigo destaca que conhecer o público-alvo é a segunda etapa da criação de identidade visual, pois conhecer o público-alvo é importante para determinar o estilo e o conteúdo de uma identidade.

“Um público-alvo pode ser considerado um tipo específico de pessoa com características e preferências correspondentes. É importante considerar as necessidades e desejos dessa pessoa para criar uma identidade visual que ressoe com ela”, afirma.

Por fim, Darzi explica ser fundamental contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora da criação de identidade visual.

“Uma agência de marketing digital é fundamental para qualquer empresa que busca criar uma identidade visual. Essas agências podem ajudá-lo a criar uma estratégia de marca coesa, criar logotipos, desenvolver slogans e muito mais. Eles trabalham com os clientes para garantir que qualquer comunicação visual seja da marca”, concluiu o especialista.

