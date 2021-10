Incentiv.me é selecionada para o programa de aceleração BNDES Garagem

Compartilhe Facebook

Florianópolis/SC 5/10/2021

Programa visa estimular o empreendedorismo e desenvolvimento de empresas que trazem soluções de impacto social e/ou ambiental

A Incentiv.me, startup de inovação tributária especializada em transformar impostos em impacto social, foi uma das 25 startups selecionadas – dentre um grupo de 1.366 empreendimentos que se inscreveram – para o programa de aceleração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o consórcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures). As startups selecionadas receberão apoio para impulsionar seus negócios de maneira gratuita.

O BNDES Garagem – Impacto Social foi criado com o objetivo de contribuir para a criação e aceleração de soluções de impacto social e/ou ambiental, bem como estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de empresas que trabalham com ações que causam retorno e impacto social positivo tanto na sociedade quanto no mercado.

Durante quatro meses, a Incentiv.me participará do estágio de “tração”, que é destinado para empreendedores que já possuem um produto criado, mas buscam apoio para dar os próximos passos e crescer. Esse amparo será dado pelo BNDES, Consórcio AWL e por parceiros do mercado, que irão auxiliar tanto no crescimento quanto em possíveis negócios e investimentos.

Anualmente, cerca de R$ 10 bilhões de reais são aprovados por meio de leis de incentivo fiscal em projetos sociais. Contudo, aproximadamente 60% destes projetos não acontecem devido à dificuldade de financiamento. Uma das principais causas desse déficit é a burocracia dos processos e a falta de informação simplificada sobre o assunto. Ou seja, ao passo que existem projetos em busca de recursos, há empresas e/ou pessoas dispostas a destinar parte dos seus impostos. Porém, ambos os lados encontram dificuldades para fazer esta ligação acontecer.

E é neste sentido que a Incentiv.me atua, a fim de simplificar o ecossistema de leis de incentivo e facilitar os trâmites necessários para que empresas consigam destinar parte dos seus impostos e projetos possam receber esse redirecionamento, de maneira a impactar diretamente a sociedade com mais projetos saindo do papel.

Website: https://site.incentiv.me/