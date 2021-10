Coração gigante da Surf Dog Family e DrogaVET chega ao Shopping Anália Franco

Compartilhe Facebook

* Por: - 5 de outubro de 2021.

São Paulo 5/10/2021 – A exposição itinerante Art of Love espalha cerca de 70 esculturas coloridas em diversos shoppings da cidade de São Paulo

Paralelamente à mostra e para multiplicar o amor e a solidariedade, a DrogaVET de São Paulo reverterá parte das vendas do novo biscoito sabor beijinho à ONG Cão Sem Dono

A exposição itinerante, que espalha corações gigantes por São Paulo chega, em outubro, aos shoppings da cidade. O coração da Surf Dog Family, patrocinado pela DrogaVET, será recepcionado pelo Shopping Anália Franco, levando um pouco da mostra aos moradores e pets da Zona Leste de São Paulo.

Além de embelezar os centros comerciais e de propiciar momentos de descontração para fotos, selfies e vídeos nos Stories do Instagram, Reels e TikTok, as peças também cumprirão o seu papel social. Ao final da exposição, todas as obras serão leiloadas e 50% do lucro líquido arrecadado será revertido diretamente para causas sociais e ambientais indicadas pelos patrocinadores.

Paralelamente a isso, o público que quiser contribuir com a ONG Cão sem Dono, poderá adquirir o lançamento da DrogaVET: biscoito sabor beijinho, já que um percentual do valor das vendas será revertido à instituição, que mantém dois abrigos com 450 animais. O link para efetuar o pedido é: https://drogavetsp.qrd.by/DrogaVET-FV

A exposição itinerante Art of Love espalha cerca 70 grandes esculturas coloridas, pintadas por diferentes artistas, inspirados em relatos reais, por diversos pontos turísticos e Shoppings de São Paulo. As informações sobre os locais da mostra podem ser obtidas pelo link: https://artoflove.art/sp2021/

Serviço – Exposição Art of Love em Shoppings

Data: de 1° a 31 de outubro

Coração Surf Dog Family, por DrogaVET: QRCode

Shopping Anália Franco – piso Lírio

Endereço: Avenida Regente Feijó, 1739 – Tatuapé, Zona Leste – São Paulo

Leilão das Obras: Modalidade online: a partir de 27/09 até 04/11 pelo site: https://iarremate.com. Modalidade presencial, dia 04/11, às 20h, no Hotel Intercontinental São Paulo. O evento será para convidados, patrocinadores, artistas, colecionadores e pessoas que deram lance mínimo pela plataforma online. Lance mínimo a partir de R$ 6 mil com incrementos mínimos de R$ 500 para cada lance.

Website: https://drogavet.com.br