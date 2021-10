Cozinha do Amanhã e Instituto Capim Santo chegam à maior comunidade do país

5 de outubro de 2021.

São Paulo 5/10/2021 – O Instituto Capim Santo está chegando à comunidade da Rocinha para levar sabor, amor e oportunidades por meio de uma gastronomia democrática e inclusiva.

A Rocinha, no Rio de Janeiro, com mais de 100 mil moradores, recebe projeto para atender demanda por formação profissional para jovens

Em inédito acordo técnico de dois anos, o Instituto Capim Santo (ICS) e a Biblioteca Parque da Rocinha, espaço que pertence à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, firmaram parceria para a utilização da cozinha/escola, localizada nesse espaço, para ministrar aulas a moradores da comunidade.

O acordo formalizado no mês de setembro, entre Danielle Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e Luccio Oliveira, presidente do Instituto Capim Santo, visa capacitar jovens em gastronomia, impactando positivamente a sociedade, gerando valor e empoderamento aos jovens da Rocinha.

“Reabrimos a nossa Biblioteca Parque da Rocinha há pouco mais de um mês, que passou por melhorias, para aprimorar a qualidade dos nossos serviços e, agora, com esse acordo, passamos a oferecer à comunidade cursos de formação com a intenção de geração de emprego, renda e oportunidade para as pessoas por meio da economia criativa”, afirmou Danielle.

“O Instituto Capim Santo está chegando à comunidade da Rocinha para levar sabor, amor e ajudar a fazermos uma sociedade com mais oportunidade e mais justa, por meio de uma gastronomia democrática e inclusiva”, declarou Oliveira na ocasião.

Com capacitação profissionalizante na área de gastronomia, o Cozinha do Amanhã irá oferecer aos jovens da comunidade cursos voltados à empregabilidade e desenvolvimento humano, de modo a se tornarem protagonistas de suas vidas, cidadãos empoderados e cientes de seu papel na sociedade.

Serão quatro meses de duração, 200 horas, duas vezes por semana, quatro horas por dia, com aulas práticas e teóricas. Nas aulas práticas, serão abordados temas sobre o preparo e técnica para: pães, massas, petiscos, aves, carnes, entre outros. As aulas teóricas serão sobre história da gastronomia, boas práticas e nutrição.

No final, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam durante o curso na própria cozinha-escola. Logo após, os alunos terão o desafio de realizar o seu próprio trabalho de conclusão de curso e haverá a entrega do diploma com a festa de formatura.

O Cozinha do Amanhã chega com a reabertura ao público da Biblioteca Parque da Rocinha após ter ficado fechada mais de um ano, desde março de 2020. O local passou por melhorias para aprimorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Ao longo de dois anos de parceria, serão oferecidos, ainda, outros cursos voltados para empregabilidade e desenvolvimento humano para os moradores da comunidade.

Mais informações e doações:

faleconosco@institutocapimsanto.org.br

https://institutocapimsanto.org.br/

https://capimsanto.doareacao.com.br/

https://www.instagram.com/Institutocapimsanto/

Website: https://institutocapimsanto.org.br/