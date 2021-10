Academia de natação reduz uso de produtos químicos ao optar por ozônio

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de outubro de 2021.

São Paulo 6/10/2021 –

Além de ecologicamente correto, tratamento traz mais segurança para a saúde do banhista e beneficia pessoas alérgicas

A Podium Academia, localizada em Barra Bonita, interior de São Paulo, registrou redução em 25% no custo mensal de produtos químicos ao usar o tratamento de água com ozônio.

Jorge Roberto Dias, professor da academia, diz que em 2019 passaram a utilizar o sistema de tratamento de água com ozônio e com o tempo notaram melhoras tanto na saúde dos alunos quanto na parte econômica do estabelecimento. “Foi muito importante para nós a mudança”, conta Dias.

“Os alunos gostaram muito dessa novidade, além de ser uma opção mais saudável”, relata Dias. Nestes dois anos utilizando ozônio, ele verificou melhora na qualidade da água para os alunos e permitiu que pessoas com problemas respiratórios pudessem nadar em melhores condições.

Carlos Heise, CEO do Grupo Panozon Ambiental, responsável pelos sistemas de ozônio instalados nas academias de todo o país, comenta que o ozônio pode ser considerado um aliado para todo tipo de piscinas. “Nós temos investido fortemente tanto no mercado de piscinas residenciais, quanto no mercado de clubes, academias e escolas de natação”, diz Heise. “Vemos grandes oportunidades para crescimento do uso do ozônio no auxílio do tratamento da água, garantindo uma água mais saudável para os banhistas”, completa ele.

Para mais informações sobre os sistemas de ozônio, o link é: www.panozon.com.br.