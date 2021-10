Gente e Gestão: fator humano ganha destaque nas empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de outubro de 2021.

Sao Paulo, SP 6/10/2021 –

Após a pandemia, as empresas focaram mais na capacitação e bem-estar dos colaboradores

Fazer uma gestão de pessoas efetiva é um desafio dentro das empresas. Com o crescimento das redes sociais, se fala cada vez mais sobre bem-estar e problemas emocionais como ansiedade e depressão, que estão muitas vezes ligados ao estresse enfrentado no trabalho.

Uma pesquisa do Great Place to Work mostrou que durante a pandemia as empresas perceberam a importância de focar nas pessoas. Segundo o estudo, a flexibilização da estrutura de trabalho foi o maior desafio da gestão de pessoas neste período, mas a comunicação interna, o estímulo à mentalidade digital e a criação de iniciativas para a saúde mental também apareceram na lista.

É nesse contexto que entra em cena o setor de Gente e Gestão (G&G). Cabe a esta área analisar e aplicar estratégias para aprimorar as equipes, focando nas hard skills e soft skills dos seus colaboradores, levando em consideração o engajamento, o bem-estar e a saúde de cada um.

O RH do futuro

Enquanto o RH atua de forma estratégica no alcance das metas e serve de apoio em todos os setores para suprir as necessidades dos colaboradores para alcançar essas metas, o setor de Gente e Gestão, além de acumular as funções do RH, atua no desenvolvimento pessoal de cada colaborador.

Desde o recrutamento até o encerramento do contrato de trabalho, essa área fica encarregada tanto da parte burocrática, quanto do fator humano de todo o ciclo que os colaboradores passam dentro da empresa. Tudo isso não esquecendo de definir metas, planejar e acompanhar os resultados.

Compete ao G&G ver os colaboradores como mais do que empregados, mas como pessoas. Cada colaborador tem grande influência nos resultados da empresa, pois além de fazer parte dos resultados e produtividade também pode tornar-se embaixador ou antagonista da marca, impactando na sua reputação.

Como pessoas, os funcionários tendem também a ter sua produtividade impactada por problemas de âmbito pessoal ou sentimento de desvalorização no trabalho, então estes são alguns dos focos onde o setor precisa atuar.

Capacitação de times

Os profissionais que atuam em Gente e Gestão precisam analisar, junto dos gestores, os pontos fortes e pontos de melhoria de cada colaborador. Além disso, precisam pensar em ações para unir as equipes, fazendo com que os times sejam mais efetivos e que o trabalho seja o mais produtivo possível.

Mais do que apenas contratar novos colaboradores, o Gente e Gestão precisa considerar dar oportunidade para as pessoas que já fazem parte do seu time. Isso pode ser feito oferecendo programas de treinamento, incentivando o desenvolvimento profissional e dando feedbacks construtivos.

Nesse contexto também é fundamental promover treinamentos de liderança para os gestores e incentivar a criatividade e o trabalho em equipe dos times, assim, eles se tornarão mais propensos a pensar fora da caixa e trazer novas ideias.

Comunicação e transparência

A comunicação transparente por parte da empresa é um dos fatores essenciais para criar um clima organizacional positivo e evitar que corram boatos e preocupações entre os colaboradores.

Depois do início da pandemia, quando as empresas precisaram migrar para o trabalho remoto, o foco em comunicação transparente precisou aumentar. Segundo pesquisas, 74% das empresas comunicam internamente as principais decisões que afetam o trabalho dos funcionários através de seus canais de comunicação.

Com uma comunicação transparente e feedbacks construtivos, é possível alcançar times de alta performance e colher os resultados a curto, médio e longo prazo. Para isso é preciso implantar uma cultura de valorização das pessoas que esteja alinhada com os valores da empresa.

Além disso, com ações contínuas focadas em bem-estar e engajamento, a empresa consequentemente também está impulsionando o employer branding. Os colaboradores tornam-se mais engajados e possíveis embaixadores da empresa, impactando positivamente a reputação da marca perante outras pessoas.

Assinado por: Aloisio Arbegaus – Diretor do software de comunicação Mobuss TV.

Website: https://www.teclogica.com.br/comunicacao-corporativa/