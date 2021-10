Transformação digital favorece crescimento das AdTechs

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de outubro de 2021.

Maringá, PR 8/10/2021 –

Aumento do consumo digital resultou em um cenário promissor para empresas que fazem uso de tecnologia para aumentar as vendas

Com o crescimento das redes sociais e o aumento do consumo digital, investir em marketing digital se tornou praticamente uma necessidade para a sobrevivência das empresas. E essa necessidade, advinda da mudança do comportamento do consumidor, criou um cenário promissor no mercado para as chamadas AdTechs – empresas que fazem uso da tecnologia para melhorar os resultados de campanhas.

De acordo com uma pesquisa realizada pela NuvemShop, quase 50% das lojas virtuais perceberam um aumento na quantidade de visitas e realização de vendas através das redes sociais, representando um crescimento na busca por produtos e serviços por meio dessas plataformas. Só o Instagram representou 60% das transações comerciais realizadas em redes sociais, enquanto o Facebook atingiu a marca dos 37%.

As soluções das AdTechs favorecem bastante o contato entre produtos, serviços e consumidores, aumentando a procura por esses serviços e o crescimento do setor. Segundo o relatório Inside Venture Capital, da consultoria Distrito, foram US$ 209 milhões investidos no setor de AdTechs em 2019. No Brasil, o Distrito AdTech & MarTech Report registrou 475 startups que atuam com marketing e publicidade. Além disso, 64,5% das empresas que se intitulam como AdTechs ou MarTechs estão na região Sudeste do país.

A transformação digital fez com que os profissionais de marketing se aproximassem mais do setor de TI para buscar novas soluções, e é isso que as AdTechs fazem: utilizam-se de plataformas digitais e recursos tecnológicos para alcançar os clientes. Plataformas como Google, Facebook, Instagram e YouTube disponibilizam ferramentas que filtram os anúncios através de configurações específicas para cada público.

Por que investir em uma AdTech

Investir em anúncios por meio de uma AdTech pode trazer vários benefícios para uma empresa. A seguir, alguns desses benefícios:

Vender mais: os anúncios otimizados e o gerenciamento de compras automatizado fazem com que a empresa atinja um maior número de pessoas, se comunique com o público de forma mais eficiente e, consequentemente, consiga aumentar a quantidade de negócios fechados.

Posicionar melhor a marca: com a marca sendo vista constantemente através do uso adequado de anúncios, os usuários se lembrarão mais facilmente dela. Isso gera reconhecimento de marca, tornando a empresa mais conhecida e expandindo seus negócios.

Gastar menos: com a automação e o gerenciamento dos anúncios de forma mais precisa, o retorno sobre o investimento é otimizado, resultando na redução de custos. É possível atingir diferentes públicos sem gastar tanto.

Para Douglas Cardoso, sócio-fundador da Digimax AdTech, o crescimento das AdTechs representa o início de uma grande mudança na área do marketing. O especialista acredita que irão surgir cada vez mais ferramentas para que os profissionais da área possam oferecer uma experiência única e personalizada na jornada do cliente, aumentando as chances de conversão dos leads.

Website: https://www.digimaxbrasil.com.br/