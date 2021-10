Tecnologia de última geração é aliada na localização de encanamentos perdidos

Compartilhe Facebook

Segundo a Abdib – Associação Brasileira da Infraestrutura de Base, o Brasil investe menos da metade do necessário na infraestrutura do saneamento básico, de sua capacidade de abastecimento hídrico e tratamento do esgoto e tampouco pela economia da água, figurando entre os que mais desperdiçam, sendo o 20º no mundo e o 5º na América Latina. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que de cada 100 litros de água, 39,2% são perdidos, correspondendo a 7,5 mil piscinas olímpicas de água tratada desperdiçada e poderia suprir mais de 63 milhões de pessoas. As causas para o desperdício são inúmeras, como poluição da água, encanamentos clandestinos, erro na medição do hidrômetro, uso inadequado e vazamentos no encanamento. Os vazamentos, inclusive, são os principais causadores, que, segundo o Instituto, correspondem entre 60% a 70% das perdas hídricas.

Com uma realidade tão crítica em relação aos vazamentos de água, é perceptível que muitos destes aconteçam ocultamente, alguns, inclusive, são tão pequenos que não podem ser identificados facilmente. Segundo Alfredo Castro representante da Rei Caça Vazamentos, salienta que existe um tipo de encanamento que pode apresentar vazamentos, sendo ainda mais preocupante: “os vazamentos podem ocorrer, também, em canos que a princípio deveriam ter sido desativados. Esses canos podem ter alguma ligação indireta com o sistema de abastecimento ou coletor atual e podem apresentar problemas, causando infiltrações e oferecendo riscos desde a estrutura do imóvel até a saúde dos moradores”.

Encanamentos antigos, como manilha ou tubulações de ferro fundido, eram muito utilizados até meados da década de 1970. A partir do início da comercialização e dos benefícios das tubulações em PVC e cobre, o sistema antigo passou a ser tido como obsoleto e até perigoso, como é o caso das tubulações de ferro, que além de oxidar com facilidade, ofereciam mais pontos de vazamentos e perigos a saúde, por conta dos metais tóxicos e pesados em sua composição. Atualmente, estas tubulações não são mais instaladas, porém, só em São Paulo, mais de 20% dos canos da cidade ainda são de ferro fundido e possuem mais de 40 anos.

Ao derrubar construções antigas e até centenárias, é possível que este encanamento obsoleto não seja completamente desativado, e podem até ter ligação com outros imóveis. Se no lugar for feito um novo sistema hidráulico, seja de abastecimento ou de esgoto, qualquer tipo de ligação anterior que esteja ativa poderá causar problemas a longo prazo. Depois do novo imóvel construído, a alternativa para investigar vazamentos e infiltrações no piso, que não são detectados no encanamento atual, é utilizando o equipamento Sensitivity, que fará a varredura do local, seja piso ou parede, até a localização de tubulações ocultas.

Segundo especialistas, este aparelho tem alta precisão na localização e identificação de vazamentos e pode encontrar, além de tubulações de água, caixas de esgoto escondidas e que depois da colocação de um piso cerâmico externo, por exemplo, torna a manutenção muito mais difícil caso apresente problemas. Alfredo explica como é feito o uso do aparelho: “É inserida uma sonda na tubulação e através dela, conseguimos determinar onde ele está instalado, além do mapeamento do encanamento. O aparelho conta com um visor e níveis de frequência que variam conforme o movimento do sensor”. O aparelho possui sistema wireless e fornece informações e laudos que dão ao encanador maior segurança na identificação e conserto do sistema hidráulico, colocando fim a vazamentos e, consequentemente, ao desperdício.

