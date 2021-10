Shopping Prado Boulevard tem programação para o mês das crianças e Halloween

Compartilhe Facebook

8 de outubro de 2021.

Campinas, SP 8/10/2021 – A ação segue até o final do mês e se encerra com brincadeiras para comemorar o Dia das Bruxas, no dia 30 de outubro.

Shopping Prado Boulevard realiza atividades para as crianças durante todos os sábados de outubro, a ação engloba as comemorações do Dia das Crianças e o Halloween

Durante todo o mês de outubro, o Shopping Prado Boulevard realiza uma série de atividades para pais e filhos se divertirem no mês das crianças e do Halloween. Na programação estão opções como distribuição de pipoca e algodão doce, decoração com balões coloridos, oficinas de pintura de bandana para pets e facial para as crianças, personagens infantis, além de elementos cenográficos com temáticas de desenhos como Frozen e super-heróis.

A ação segue até o final do mês e se encerra com brincadeiras para comemorar o Dia das Bruxas, no dia 30 de outubro, com oficina de pintura de saquinhos para doces e uma caminhada de “doçuras ou travessuras” pelo Shopping Prado Boulevard, para que as crianças possam pegar as guloseimas com os lojistas.

As atividades terão o acompanhamento de recreadores, serão gratuitas e todos poderão participar, as crianças devem estar acompanhadas pelos responsáveis.

Programação completa:

9 de outubro, a partir das 16h: distribuição de pipoca e algodão doce no Boulevard em frente à loja Hering Kids, que estará decorada com balões coloridos.

16 de outubro, a partir das 14h: oficina de pintura de bandana para pets, ocorrerá em paralelo à próxima feira de adoção de animais.

23 de outubro, a partir das 14h: oficina com pintura facial e personagens infantis.

30 de outubro, a partir das 16h: oficina de pintura de saco para doces e caminhada de “doçuras ou travessuras” pelo Shopping Prado Boulevard.

SERVIÇO

Mês das Crianças e Halloween

Quando: Todos os sábados de outubro

Horário: a partir das 16h nos dias 9 e 30 de outubro e dias 16 e 23 a partir das 14h

Onde: Shopping Prado Boulevard – Campinas

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Website: http://www.pradoboulevard.com.br