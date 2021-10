Restaurantes de Brasília celebram Dia das Crianças com novidades

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de outubro de 2021.

Brasília, DF 11/10/2021 –

Menus especiais e promocionais fazem parte das ações de pontos gastronômicos da capital para animar a garotada no dia 12 de outubro

O Dia das Crianças é uma data especial para comemorar em família. Atentos a isso, restaurantes de Brasília oferecem opções diferenciadas para a ocasião, com tudo o que as crianças gostam.

Em um ambiente que lembra os casebres sulistas, o restaurante Serra Gaúcha Parrilla e Galeteria, localizado no Pistão Sul, em Taguatinga, comemora a data com com o prato Gurizinho – composto por arroz, batata frita e filé mignon preparado na parrilla gaúcha. De sobremesa, a dica do restaurante vai para a Taça Sensação de Nutella, feita de sorvete de creme, wafer de chocolate, calda de Nutella e chocolate coberto com chantilly.

Localizada na região do Lago Norte, sentido Sobradinho, a Churrascaria Tchê oferece o tradicional churrasco servido no espeto corrido. O rodízio da casa inclui mais de 25 opções de cortes de carnes, além de buffet livre. Para comemorar o dia 12 de outubro, a casa oferece seu rodízio de carnes sem custo para crianças de até 10 anos. O restaurante também se prepara para receber o público infantil com pula-pula, entre outras atrações para animar a data.

Especializado em frutos do mar, o Camaron Cup, que fica em Águas Claras, aproveita o Dia das Crianças para divulgar as opções kids do seu cardápio com uma promoção. No almoço e no jantar do dia 12, todos os pedidos acima de R$ 80 acompanham, sem custo, uma das três opções de refeição infantil da casa: Filé Mignon Kids, Frango Kids, ou Peixe Kids. Todos acompanham arroz branco e batata frita.

Localizada no Conjunto Nacional, a Lug´s também preparou uma oferta para a Semana da Criança, com a criação do Combo Especial Kids, que fica no cardápio de 11 a 16 de outubro. A refeição mirim traz o Super Balde, um mix de batata frita com frango no balde, com três cortes especiais: Trix (tulipa), Drumet (coxinha) e Steak (tiras de peito), acrescidos de um molho especial próprio da casa. Para acompanhar, suco ou refrigerante.

Para as crianças que gostam de hambúrguer, também há dicas para a ocasião. No dia 12 de outubro, a Ammo Burger, localizada na 110 Norte, oferece o Rodízio de Smash pela metade do preço para crianças de até 12 anos. Ele vem com quatro versões de smash burgers, que podem ser consumidos à vontade e acompanha batata e refrigerante: o Smmash X (com queijo cheddar e molho secreto), o Smmash Salad (com queijo muçarela, alface, tomate e molho especial), o Smmash Bacon (queijo cheddar, bacon e molho secreto) e o Mmozin (queijo cheddar, catchup, mostarda, picles e cebola picada). Todos com pão brioche e blend smash bovino de apenas 60g.

Localizada em Vicente Pires, a Costearia Serra Gaúcha segue a tradição do Rio Grande do Sul no preparo do costelão gaúcho, assado em fogo de chão. A casa aproveita a comemoração da data para lançar seu primeiro hambúrguer. A novidade gastronômica apresenta pão brioche, blend de 160g de carne de costela, molho cheddar e cebola caramelizada – feito de forma artesanal e sem adição de conservantes. O lanche acompanha refrigerante.

Serviço: Serra Gaúcha Parrilla e Galeteria

Endereço: QS 3 lote 12 loja 1 – Pistão Sul – Taguatinga

Contato: (61) 3352-5353, (61) 99308-3816 e (61) 99656-1292

Serviço: Churrascaria Tchê

Endereço: SPMN Norte 003, Loja 1 – Lago Norte

Contato: (61) 98125-5682

Serviço: Camaron Cup

Endereço: Rua 31 Sul Lote 9 Loja 2 Residencial Mozart – Águas Claras

Contato: (61) 3042-2323 e (61) 99964-8332

Serviço: Lug´s

Endereço: Torre Amarela do Shopping Conjunto Nacional, Loja 2127

Contato: (61) 3047-8673

Serviço: Ammo Burger

Endereço: SHCN 110 Bloco C Loja 54 – Asa Norte

Contato: (61) 3297-8020 e (61) 99377-2620

Serviço: Costelaria Serra Gaúcha

Endereço: CAS – Chácara 35, lote 01A (próximo à EPTG)

Contato: (61) 9314-2997

Website: https://www.etccomunica.com.br/