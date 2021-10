Mercado de compra e venda de empresas aquece e se torna opção entre empresários

Compartilhe Facebook

11 de outubro de 2021.

Cerca de 1 milhão de empresas encerraram suas atividades em 2020, segundo IBGE.

Cerca de 1 milhão de empresas encerraram suas atividades em 2020, segundo IBGE.

Nos últimos anos o mercado de compra e venda de empresas tem crescido em números expressivos. Com o impacto negativo na economia causado pelo novo coronavírus, inúmeros negócios passaram por momentos muito difíceis, o que culminou em diversas empresas quebradas e sem condições para continuar as suas atividades.

Segundo dados do IBGE, o número de empresas encerradas no ano de 2020 bateu recorde no Brasil, cerca de 1 milhão de empresas foram fechadas. A pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas com atividades encerradas.

Muitos empresários, sem conhecimento do mercado de compra e venda de empresas, não tiveram outra opção senão fechar a sua empresa com a falência do seu negócio, levando com ele um prejuízo alto com investimentos que realizou ao longo da vida no seu negócio, tais como: investimentos em marca, divulgação, estoques, reformas, móveis e instalações, pessoas e treinamentos.

A opção do mercado de compra e venda de empresas é uma alternativa viável, porém, ainda pouco conhecida, trazendo inúmeras vantagens para aquele empresário que está passando por dificuldades ou que simplesmente quer encontrar novos desafios empreendendo em outra área.

O ano de 2021 apresenta o reflexo dessa crise na economia, uma expressiva aceleração no número de transações de compra e venda de empresas. Até maio de 2021, o volume de transações atingiu a marca de 693, alta de 37,23% sobre o mesmo período do ano passado, e 20,3% acima de janeiro a maio de 2019, segunda a TTR (Transactional Track Record), maior número de transações da história no país.

Outro mercado que sofre com a falta de acesso ao capital para alavancar as suas atividades é o de tecnologia. No Brasil, segundo pesquisas da ABStartups, mais de 74% das Startups não conseguem investimentos.

“A venda de uma empresa deveria ser tão normal como trocar de veículo”, segundo Cristiano Rodrigues, sócio-fundador da Dealer, startup cujo objetivo é auxiliar empresários que não conseguem superar as crises ou ainda querem trocar de negócio.

“Os empresários precisam de opções, tanto para o tradicional quanto para o jovem empreendedor que ainda está iniciando seu negócio. É fundamental que eles consigam se conectar com os interessados em comprar ou investir em suas empresas”, ressalta Cristiano.

Ele reforça ainda que “a crise causada pela COVID-19 deixou muita gente desempregada e procurando alternativas para manter o sustento da sua família, e uma das melhores alternativas para aquelas pessoas que não conseguem se realocar no mercado de trabalho é empreendendo.”

Mesmo com as dificuldades para abrir uma empresa própria no Brasil, o país é o mais empreendedor do mundo, à frente de países como China e Estados Unidos. Três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio, diz pesquisa.

Para o especialista, está claro que, diante deste problema, plataformas que visem auxiliar tanto o empresário que está desejando vender ou buscar financiamento para o seu negócio, quanto para aquela pessoa que nunca empreendeu, serão tendências para os próximos anos, tendo como objetivo desmistificar o mercado de compra e venda de empresas.

“Não há nada de misterioso por trás do empreendedorismo, estimular a veia empreendedora do brasileiro para encorajá-lo a adquirir um negócio que já está em movimento é muito mais fácil, para quem nunca empreendeu, do que abrir uma empresa do zero”, afirma.

Cristiano aponta que democratizar o mercado de compra e venda de empresas e investimentos em startups é essencial para deixar acessível a todos. “Com empresários de todos os nichos e tamanhos conseguindo auxílio para realizar a manutenção de uma compra de empresa ou investimento, a propagação do empreendedorismo será muito maior, o que pode impactar positivamente na economia do país, é como se os empreendedores tivessem um ‘melhor amigo’”, finaliza.

Cristiano, que já possui experiência no mercado, comenta que o fato de já ter prestado consultoria para algumas empresas multinacionais fez com o que a necessidade de um auxílio para os empreendedores se tornasse mais evidente.

A plataforma já se encontra disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS. Para anunciar gratuitamente, basta acessar: https://www.dealerapp.com.br/

Website: https://www.dealerapp.com.br/