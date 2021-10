Empresas investem em bebida hard seltzer

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro 13/10/2021 – As hard seltzers tem baixa caloria, sabor natural, menos carboidratos e atende à demanda de pessoas ávidas por produtos mais saudáveis e menos teor de álcool.

A nova categoria de bebida à base de água gaseificada, álcool e frutas é refrescante, tem baixa caloria e baixo teor alcóolico

Segundo levantamento do instituto de pesquisa YouGov, as três principais marcas de Hard Seltzer chegaram a vender mais que os seis principais rótulos de cerveja durante alguns meses de 2020 nos Estados Unidos, principalmente no calor.

A consultoria Nielsen divulgou dados de janeiro a outubro de 2020 que mostram que o mercado de Hard Seltzers movimentou US$ 3,2 bi nos EUA durante o período, um crescimento de 188% em relação ao ano anterior e o quarto seguido com avanço de três dígitos.

Levando em consideração esse cenário, a Hard Seltzer – bebida à base de água gaseificada, álcool e frutas – chega com força ao mercado brasileiro. A primeira marca a investir nessa categoria no Brasil foi a Joví que possui duas linhas: em lata e long neck nos sabores abacaxi, limão, morango e tangerina. A gigante The Coca-Cola Company trouxe para o mercado brasileiro a Topo Chico, disponível nos sabores morango e goiaba, lima limão e abacaxi em latas de 310 ml. Já a cervejaria carioca Three Monkeys lançou a Hintz nos sabores Fresh (Melancia, Gengibre e Limão), Berries (Morango, Amora, Framboesa), Tropical (Abacaxi, Maracujá, Coco) e Citrus (Grapefruit, Limão e Tangerina).

A Kariwoka lançada no Rio de Janeiro pelas sócias Marcella do Valle e Vivian Appel, chega nos sabores frutas vermelhas e limão, em latinhas de 269ml. A bebida é feita com a combinação de água gaseificada, sabor natural de frutas e teor alcoólico de 5% fornecido do álcool de cereal. Com apenas 91 calorias e não fermentada, a bebida pode ser consumida direto na lata ou como base de drinques. “Queríamos criar uma bebida leve, prática e menos calórica. A Hard Seltzer combina bem com estilo de vida dos cariocas e com o clima do Brasil”, conta Marcella.

Website: https://kariwoka.com.br/