Inscrições abertas para o 1° programa Acelera Pedra Branca Startups

* Por: - 13 de outubro de 2021.

Cidade Pedra Branca – Palhoça / SC 13/10/2021 – Acreditamos que ideias inovadoras só têm sentido quando fazem a diferença na vida das pessoas, explica Diego Chierighini, diretor executivo do Inaitec

Dez startups serão selecionadas a partir dos critérios de inscrição e receberão gratuitamente por 03 meses, um espaço no Coworking do Inaitec, acompanhamento por mentorias, benefícios de acesso a plataformas, softwares e CRM.

O INAITEC abre inscrições para o 1° programa Acelera Pedra Branca Startups. Os interessados em realizar projetos dentro do ecossistema de inovação do INAITEC devem se inscrever até o dia 20 de outubro de 2021.

O INAITECé um instituto que ajuda a criar e acelerar negócios que desenvolvam produtos e serviços relevantes para as cidades do futuro.

O instituto foi fundado em 2010 junto com a Prefeitura Municipal de Palhoça, a Cidade Pedra Branca, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Associação Comercial e Industrial de Palhoça (ACIP) dando início a um novo ciclo de inovação em SC.

“Acreditamos que ideias inovadoras só têm sentido quando fazem a diferença na vida das pessoas”, explica Diego Chierighini, diretor executivo do INAITEC. Tendo como base esse propósito o INAITEC promove o programa “Acelera Pedra Branca Startups” que tem como objetivo conectar e acelerar startups através de um programa de imersão. “Uma oportunidade indispensável principalmente para aqueles que têm uma solução inovadora com foco no futuro sustentável das cidades”, revela Diego.

Dez startups serão selecionadas a partir dos critérios de inscrição e receberão gratuitamente por 03 meses um espaço no Coworking do INAITEC, acompanhamento por mentorias, benefícios de acesso a plataformas, softwares e CRM. No final dos 03 meses de imersão as startups com maior potencial poderão receber investimentos (venture capital, fundos semente e investidores anjo), dando sequência ao programa de aceleração, que garante toda a estrutura e apoio do INAITEC.

Estas são as verticais tecnológicas de interesse, que podem ser aplicadas a diferentes áreas de negócio: agronegócio; náutica; saúde; esportes; games; smart cities.

Um programa de aceleração de startups é uma maneira de colocar as soluções no mercado e de propiciar o impulsionamento dos negócios. Ele gera diversas vantagens às empresas que são incluídas em seus planejamentos, as startups são colocadas em contato com grandes organizações e investidores. Dessa forma, os empreendedores obtêm recursos para acelerar o crescimento dos seus negócios.

“O INAITEC é o elo que conecta os projetos com outras empresas que planejam se tornar parceiras, programas de benefícios e muito mais. Além disso, oferece mentoria de profissionais competentes e experientes para auxiliar no decorrer de todo o processo”, explica Diego.

As etapas do programa de aceleração do INAITEC irão preparar e fortalecer as startups para alavancagem e crescimento sustentável. Os inscritos contarão com:

– Grandes especialistas para guiar, inspirar e encorajar as startups, aprimorando sua performance e seu potencial.

– Através do networking do INAITEC as startups terão acesso a pessoas e empresas do ecossistema.

– Auxílio através de parcerias ao acesso a financiamento (venture capital, fundos-semente e investidores-anjo).

– Infraestrutura completa para apoio e instalação das startups selecionadas, com espaço físico, internet, mobiliário e salas privativas para treinamento e reuniões presenciais/virtuais.

– Suporte às atividades de teste de soluções inovadoras na Cidade Universitária Pedra Branca.

– Uma série de benefícios e descontos em plataformas de gestão, planejamento, vendas, entre outros.

Com cinco anos em operação, cerca de metade das empresas no Brasil já encerraram as portas: uma taxa de sobrevivência de 47,5% no quinto ano de atividade das empresas observadas pelo IBGE.

” Este fato acontece em grande parte porque a maioria dos empreendedores tem mais facilidade na criação de novos negócios, do que na administração e planejamento do mesmo”, reforça Diego.

Desta forma, o INAITEC oferece todo apoio e maior segurança para que o empreendedor tenha condições de prosseguir com o seu negócio, potencializando suas habilidades diante de um mercado extremamente competitivo e exigente.

Os 05 passos para participar:

1. Inscrição através do link: https://inaitec.com.br/acelera-startups

2. Até 31/10/21 análise e pré-seleção dos projetos.

3. Análise da documentação das startups de 01/11 a 04/11

4. Anúncio das startups selecionadas 05/11

5. Início do programa “Acelera Pedra Branca Startups” 08/11

Website: https://inaitec.com.br/acelera-startups