Mudanças no mercado de trabalho vêm exigindo profissionais excepcionais

* Por: - 13 de outubro de 2021.

Maringá, PR 13/10/2021 –

Com o impacto da tecnologia nos empregos e as transformações do mercado, desenvolver novas competências se tornou essencial. Empresas vêm investindo no aprimoramento das habilidades dos colaboradores.

O mundo dos negócios é marcado pelo dinamismo e pelas incertezas, com mudanças rápidas e o surgimento constante de novas tecnologias que fazem algumas funções surgirem e outras desaparecerem. Como consequência, novas competências profissionais vêm sendo exigidas no mercado. De acordo com a Administradores.com, plataforma de desenvolvimento profissional, desenvolver essas competências é essencial para obter sucesso no futuro.

Para saber o que as pessoas pensam sobre o impacto da tecnologia nos empregos, a PwC realizou uma pesquisa com mais de 2 mil trabalhadores brasileiros. Dos entrevistados, 61% encaram a automação de maneira positiva, 46% acreditam que os recursos tecnológicos aumentaram a produtividade e 28% querem aprender a se adaptar às novas tecnologias.

Em meio a este cenário de transformações do mercado, surgiu o “upskilling”, uma metodologia que investe no aprimoramento das habilidades dos colaboradores. E esse método é positivo tanto para a empresa – que recebe um retorno maior do investimento que foi realizado – quanto para o colaborador – que tem seus objetivos pessoais alinhados com os profissionais.

Segundo o Convenia, plataforma de RH para gestão de colaboradores, há 3 tipos de competências avaliadas pelos recrutadores nos processos de seleção: organizacionais, técnicas e comportamentais. A seguir, algumas habilidades específicas que vêm sendo cada vez mais exigidas pelo mercado:

Saber trabalhar em equipe

Ao saber trabalhar em equipe, os colaboradores conseguem caminhar em um objetivo sem que ninguém se sobrecarregue. Isso melhora o clima organizacional, diminui os conflitos e traz melhores resultados para a empresa.

Criar e testar rapidamente

Um valor do Design Thinking é a capacidade de explorar a criatividade para desenvolver coisas novas. No entanto, antes das criações entrarem em uso em larga escala, deve-se criar versões iniciais rápidas de teste, errando rápido para aprender rápido.

Ter visão estratégica

É preciso que os profissionais estejam preparados para os desafios do mercado e sejam capazes de analisar as possibilidades e riscos dos negócios, conseguindo assim traçar estratégias inovadoras.

Focar no cliente

Para estabelecer um bom relacionamento com o consumidor, o profissional precisa saber ouvir e controlar suas emoções, criando uma relação de confiança e aumentando as chances de fechar negócios.

Ter empatia

Saber se colocar no lugar do outro é fundamental para que o profissional se torne um bom líder. É preciso entender que cada indivíduo tem visões, desejos e necessidades diferentes.

Danilo Jacomel, CEO da Digimax AdTech, acredita que investir em treinamentos para os colaboradores aprimorarem suas habilidades é fundamental para impulsionar a produtividade e o crescimento da empresa. “Aprimorando as habilidades, antecipamos as competências necessárias para o futuro e oferecemos melhores resultados aos clientes”, diz o especialista.

