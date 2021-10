Meditação e mindfulness no controle da ansiedade

Compartilhe Facebook

* Por: - 13 de outubro de 2021.

São Paulo SP 13/10/2021 – Aprender a praticar mindfulness, pode ser uma ferramenta poderosa de controle apenas usando o poder de sua própria mente!

O Brasil é lider mundial em índices de transtornos de ansiedade.

Em pesquisa da OMS sobre as duas doenças psiquiátricas mais comuns que afetam a população mundial, transtornos depressivos e de ansiedade, o Brasil é líder mundial em índices de transtornos de ansiedade e ocupa o quinto lugar em taxas de depressão.

A rotina moderna envolve diversas atividades, obrigações e prazos a serem cumpridos e muitas pessoas se encontram sobrecarregadas com as coisas que estão acontecendo ao redor delas, cada vez mais é imposto que as pessoas devem ser multitarefas e acumular mais funções. Esse excesso de afazeres acaba gerando consequências negativas como o estresse, procrastinação, falta de foco e até mesmo ansiedade e depressão. Situações que se acentuaram com a pandemia e o isolamento social.

Transtorno de ansiedade generalizada é muito comum no mundo de hoje, se agravando com os momentos conturbados causados pela pandemia e incertezas que ela trouxe. Com esse turbilhão de emoções a busca por técnicas que promovam a melhora da concentração e relaxamento se tornaram cada vez mais comum, como é o caso das práticas meditativas e mindfulness que buscam trazer o foco da atenção para o momento presente.

Transtorno de ansiedade generalizada é muito comum no mundo de hoje, se agravando com os momentos conturbados causados pela pandemia e incertezas que ela trouxe. Com esse turbilhão de emoções a busca por técnicas que promovam a melhora da concentração e relaxamento se tornaram cada vez mais comum, como é o caso das práticas meditativas e mindfulness que buscam trazer o foco da atenção para o momento presente.

Mindfulness é um estado mental traduzido como atenção plena, que tem como objetivo ampliar o foco no momento presente, um estado mental alcançado com práticas meditativas.

Segundo estudo da Universidade de Harvard, as pessoas passam 47% das suas vidas pensando em algo diferente do que estão fazendo no momento, estão divagando, o que as tornam infelizes. Os humanos passam muito tempo pensando sobre o que não está acontecendo ao se redor, focam em eventos do passado, no que pode acontecer no futuro ou algo que provavelmente nunca vai acontecer. https://news.harvard.edu/gazette/story/2010/11/wandering-mind-not-a-happy-mind/

Em estudo feito por afiliados da Universidade de Harvard, Institute for Technology Assessment e pelo Benson-Henry Institute do Hospital Geral de Massachusetts revelou que relaxar ou provocar um estado mental de profundo descanso com práticas meditativas ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. De acordo com os pesquisadores, as práticas meditativas podem reduzir a necessidade de tratamentos de saúde em quase 50%. O estudo descobriu que os participantes se beneficiaram nos níveis neurológicos, cardiovascular, musculoesquelético e gastrointestinal. https://www.thenewsminute.com/article/harvard-study-finds-yoga-and-meditation-reduces-healthcare-cost-43-36026

A relação entre mindfulness e a saúde mental é reforçada pelo Ministério da Saúde onde cita: “A mindfulness pode ser usada como terapia clínica com pessoas que sofrem com a depressão, esquizofrenia, compulsão alimentar, dores crônicas e até com usuários de drogas, por exemplo” https://aps.saude.gov.br/noticia/2894 .

Transtornos de ansiedade podem ser complexos e podem se manifestar de muitas maneiras diferentes. Muitas vezes, a ansiedade pode causar distúrbios do sono ou resultar em uma noite de sono mal dormida e agitada

Felizmente, as práticas meditativas foram provadas como maneiras efetivas de ajudar a controlar a mente, e consequentemente controlar todos os sintomas provocados pela ansiedade e finalmente dar chance de as pessoas poderem relaxar, deitar-se e dormir mais profundamente.

As práticas meditativas são maneiras de ajudar a treinar a mente, e algumas pessoas com transtornos de ansiedade e depressão podem se beneficiar muito desse tipo de treinamento. Pode ser fácil para os pensamentos se desviarem, e quando isso acontece, pode ser muito confuso e até um pouco assustador.

“Ao aprender a utilizar práticas meditativas, as pessoas estão fornecendo a elas mesmos ferramentas muito úteis que podem acessar durante qualquer situação a qualquer momento. Elas podem lembrar de respirar conscientemente e manter a atenção no momento presente, em vez de sucumbir a ataques de pânico ou histeria”, comenta Osvaldo David Jr, terapeuta e facilitador de práticas meditativas a mais de 10 anos

Se alguém sofre ou não de ansiedade ou depressão por exemplo, aprender a praticar meditação de atenção plena pode ser incrivelmente útil. “Uma boa maneira de começar é simplesmente fechar os olhos por um momento e se concentrar em sua respiração. O que você percebe enquanto respira? Quão rápido você está respirando? O que você sente? Perceba o ar entrando pelas narinas preenchendo os pulmões na inspiração contando até 5, e o ar saindo dos pulmões pelas narinas na expiração contando até 5, repetindo por 5 vezes. Quando foi a última vez que parou para observar que você respira?” sugere Osvaldo.

Algumas pessoas podem cometer um grande erro, tentarem controlar a ansiedade de qualquer forma e muitas vezes ficam mais ansiosas tentando controlar a ansiedade. “Ao tirar sua atenção dos pensamentos que estão causando sua ansiedade e focando no mundo atual ao seu redor, você pode começar a ficar no momento presente e interromper as vias neurais que estão causando muito mais dano do que bem. Assim, você pode se encontrar muito melhor e capaz de lidar com o estresse da vida cotidiana sem sofrer de tanta ansiedade, aprender a praticar mindfulness, pode ser uma ferramenta poderosa de controle apenas usando o poder de sua própria mente!” finaliza Osvaldo Jr.

Osvaldo David Jr é terapeuta e facilitador com especialização em Reiki, EFT, Peça e Receba, Ho’oponopono, Access Consciousness e Mindfulness. Em 2021 focou no atendimento voltado aos distúrbios da ansiedade e depressão, oferecendo formato de soluções online onde as pessoas podem ter mais acesso aos benefícios, como maior controle dos distúrbios, aumento de foco, sensação de bem estar e busca de maior consciência.

Mais informações sobre mindfuless podem ser encontradas no ebook.

