RA Trust Experience 2021 traz foco na experiência do cliente

* Por: - 14 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 14/10/2021 – 4º RA Trust Experience teve como tema “A sua empresa existe para mudar a vida das pessoas”

Evento online promoveu dois dias de debates, troca de ideias e experiências entre convidados de diversos setores

Com o tema “A sua empresa existe para mudar a vida das pessoas”, o 4º RA Trust Experience promoveu dois dias de debates, troca de ideias e experiências entre convidados de diversas áreas em torno de um objetivo: melhorar a experiência do cliente, seja ele interno ou externo. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam as transmissões ao vivo e online do evento promovido pelo Reclame AQUI.

Entre os temas dos 17 painéis, mais de 35 profissionais de grandes empresas discutiram os desafios que a pandemia trouxe para as empresas e como muitas tiveram que se reinventar, a importância dos reviews dos clientes, a transparência como peça chave na relação empresa/clientes, a conversão de um bom atendimento em vendas, a LGPD, entre outros assuntos que impactam a vida dos consumidores.

Ao contrário de eventos convencionais de atendimento, o RA Trust Experience 2021 trouxe o mundo prático para um olhar mais humano, analisando o valor das pessoas nas companhias, a cultura das empresas, suas experiências internas, não apenas dados e metas.

Como sempre disse Maurício Vargas, fundador do Reclame AQUI, as empresas são feitas por pessoas, e esta máxima serve para lembrar a todos que o bem mais valioso de qualquer negócio são aqueles que trabalham nele. E, no caso de marcas que precisam lidar com o atendimento direto ao cliente, essas pessoas se mostraram ainda mais indispensáveis no contexto da pandemia.

Ainda falando sobre o impacto da pandemia, o Instituto Reclame AQUI apresentou o estudo “Fidelidade e busca de alternativas: consumidor e empresas nas três fases da pandemia”, que inclui dados de avaliação das empresas desde o período anterior ao confinamento até setembro de 2021, além de uma sondagem realizada com 10 mil consumidores.

Fabricantes de eletrodomésticos, meios de pagamento, agências de turismo, transportadoras e redes sociais foram os setores com maior fidelidade dos consumidores desde o início da pandemia. “Identificamos três fases nas novas relações de consumo, que incluem o voto de confiança e a busca de alternativas”, destacou Edu Neves, CEO do Reclame AQUI.

Na primeira onda, com o caos do choque da doença e pausa das atividades, os clientes indicaram entender os desafios do momento. No segundo período, houve um maior movimento de consolidação da migração de serviços, produtos e hábitos, com as adaptações que surgiram com a pandemia. “Chegamos, agora, à fase de menor homogeneidade, por conta da abertura gradual e da alta da inflação. O preço é o terceiro item de fidelização, atrás do atendimento e da qualidade na satisfação das necessidades do consumidor. Por outro lado, os preços ainda são apontados como principal causa de ‘infidelidade’ a uma marca ou serviço”, completa Neves.

A preocupação com o cliente interno foi uma temática comum de todas as empresas que participaram dos painéis. Além disso, uma das conclusões pelo lado do atendimento é a necessidade de um preparo e organização das instituições para mapear problemas, evitá-los e, quando ocorrerem, atender da melhor maneira e com agilidade.

O RA Trust também trouxe histórias inspiradoras. Em dois painéis, o público viu como a atenção ao cliente pode ser transformadora e quais atitudes podem levar ao sucesso nas relações entre empresas e consumidores.

O ex-nadador e empresário Gustavo Borges foi um deles. Na palestra “Atitude de Campeão”, falou sobre como cada um é capaz de encontrar formas de se superar profissionalmente. Para o medalhista olímpico, 3 ensinamentos que ele ouviu do pai cabem perfeitamente na vida profissional. “Meu pai dizia que para ter sucesso, é preciso 3 coisas: comer muito, treinar muito e estudar muito. E ao longo da vida fui percebendo os valores disso”, afirmou.

A emoção deu o tom no bate-papo do CMO do Reclame AQUI, Felipe Paniago, com a professora Ausônia Donato. Ela falou sobre resiliência e compaixão. A pandemia trouxe uma onda de depressão para a maioria dos alunos no mundo todo. E fez um alerta: “A criança triste não aprende. A criança que está com depressão não aprende. É um problema afetivo e social. Como olhar para essa criança? Não é o olhar de dó e comiseração. É olhar como alguém que tem o direito de se desenvolver e crescer”, explicou. A professora disse que, em 56 anos de docência, nunca viveu algo parecido, e que fazer com que as crianças se sintam felizes, valorizadas, é o caminho para a recuperação. “Esse caminho deve ser o mesmo seguido pelas empresas, interna e externamente”, pontuou Paniago.

A participação dos principais dirigentes de várias empresas como E-Commerce Brasil, BTG, SITEL, SERCOM, Paypal, Americanas, Veloe, GOL, Electrolux, Marisa, Dengo, Reserva, Petl♥️ve e Salesforce, entre outras, mostrou como o tema da confiança do consumidor é relevante e mais uma vez mostrou também como o Reclame AQUI é respeitado e reconhecido como referência pelo mercado.

Website: http://www.reclameaqui.com.br