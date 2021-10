Vidalink ganha Prêmio FIA/UOL pela segunda vez consecutiva

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de outubro de 2021.

São Paulo 14/10/2021 – O clima organizacional e a forma de gerir o time são duas práticas que devem ser levadas em consideração no dia a dia.

A premiação avalia as boas práticas do mercado e seleciona as empresas com as melhores iniciativas de gestão de pessoas e clima organizacional

Em sua segunda edição, o Prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, realizado pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e UOL, tem por objetivo avaliar as companhias com boas práticas de mercado e com os mais altos níveis de satisfação entre os colaboradores. Os vencedores da premiação são definidos de acordo com os resultados da pesquisa FEEx (Fia Employee Experience), que analisa a experiência dos colaboradores no ambiente de trabalho, satisfação com os líderes e as práticas de gestão da organização.

Pela segunda vez consecutiva, no segmento de pequenas empresas, com cerca de 200 funcionários e 21 anos de mercado, a Vidalink – welltech brasileira -, foi avaliada em 13 categorias da premiação, tendo um melhor resultado em seis delas.

Para Luis González, CEO da Vidalink, conquistar a premiação por duas vezes mostra que a empresa está no caminho certo. “Estar presente no ranking e ser premiado me mostrou que o rumo da Vidalink pode ser cada vez melhor. Além de trazer reconhecimento, mostra que os colaboradores estão satisfeitos com o local em que trabalham. A nossa ideia é proporcionar, cada vez mais, um ambiente acolhedor e com benefícios mútuos entre os ‘Vidalinkers’ e a empresa”, comenta o CEO.

González comenta ainda que, com o resultado da pesquisa realizada pela FIA/UOL com os colaboradores, foi possível intensificar a comunicação sobre ações de impacto direto no fortalecimento do Employee Experience. “Isso nos fez intensificar algumas ações, como priorizar a busca de talentos dentro de casa para novas vagas, divulgar promoções e reconhecer os colaboradores com alto desempenho nas respectivas funções e no caminho percorrido, de forma a servirem de fonte de inspiração para os demais”, afirma Luiz.

O CEO da Vidalink explica também que as ações voltadas ao colaborador resultam em um ambiente de trabalho aprimorado. “O clima organizacional e a forma de gerir o time são duas práticas que devem ser levadas em consideração no dia a dia. Hoje, o funcionário virou colaborador. Portanto, realizar melhorias contínuas e com via de mão dupla são de extrema importância para que o colaborador encontre na organização um bom lugar para se trabalhar”, finaliza.

Para mais informações basta acessar: https://site.vidalink.com.br/

Website: https://site.vidalink.com.br/site/