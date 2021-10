Empreendedor brasileiro lança livro em Nova York

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de outubro de 2021.

Nova York 14/10/2021 – Alexandre Simões possui mais de 20 anos de experiência empreendedora e compartilha seus conhecimentos no livro “Empreender não é para você”

Da periferia de São Paulo para a carreira nos Estados Unidos: empreendedor brasileiro lançou livro em Nova York no último dia 25 de setembro durante conferência de criatividade e inovação.

Muitos são aqueles que desejam empreender, no entanto, o medo de mergulhar em um novo universo dificulta o primeiro passo. O livro “Empreender não é para você” se propõe a ajudar nesse processo e, antes de mais nada, a tirar as ideias do papel, quando, muitas vezes, é preciso enfrentar o descrédito e o desestímulo das pessoas. A obra é a primeira de autoria do premiado estrategista em marketing digital Alexandre Simões e reúne mais de 20 anos de sua experiência através de exemplos da vida real para demonstrar importantes conceitos do empreendedorismo, que podem se conectar e ser aplicados a diferentes realidades. Com uma linguagem objetiva, o guia também conta com histórias de outros empreendedores que tornaram seus negócios um sucesso partindo de lugares improváveis.

“Enquanto muita gente tem medo da concorrência, eu acredito que precisamos fomentar para que mais pessoas façam bons trabalhos, pois, quanto mais empresas boas existirem, maior será o crescimento de todos. Isso gera mais negócios e potencializa as empresas a se desenvolverem, gerando mais empregos e reduzindo a desigualdade. O livro é um passo nessa direção”, declara Simões.

A escolha do título do livro tem ligação com a origem humilde de Alexandre Simões, na periferia de São Paulo. Filho de zelador, ele sempre ouviu das pessoas que não conseguiria crescer, mas mantinha vivos seus sonhos e objetivos, sempre na contramão do que esperavam dele. “O título é uma frase que sempre ouvia, assim como ‘O filho do zelador não pode sonhar, o filho do zelador é filho de pobre e seu destino é ser pobre’. A expectativa era que eu fosse seguir os mesmos passos do meu pai. Não vejo problema nenhum em seguir os seus passos, pois ele é, inclusive, um exemplo e um herói para mim. Mas meu sonho era outro”, conta.

Empreendedor digital e estrategista em marketing digital, Simões está à frente de empresas de diversos segmentos, cursos e artistas, entre elas uma agência de marketing digital, uma plataforma que conecta empresas a freelancers e um serviço de streaming para brasileiros que moram fora do Brasil. Por conta de sua atuação e dos resultados no mercado, ganhou prêmios de excelência digital, como o Digital Excellence Awards e o Prêmio Expertise de melhor agência de Boston.

O lançamento do livro aconteceu no último dia 25 de setembro, sábado, no Studio Arte, em Nova York, durante o CRE8 Experience, conferência de criatividade e inovação criada por brasileiros. O evento propõe um diálogo amplo para debater os caminhos da criação de conteúdo, o papel do influenciador, responsabilidade social e a educação. O evento contou com palestrantes das mais diversas áreas de atuação e conectou influenciadores, criadores, produtores de conteúdo, marcas, além de oferecer ao público estratégias e soluções para aproveitar ao máximo o potencial das plataformas sociais e do marketing de conteúdo.

Website: https://alexandresimoes.com/livro/