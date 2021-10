BPO da Compliance Soluções cresce 500% nos últimos 12 meses

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 15 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 15/10/2021 – Compliance Soluções registrou no último ano um incremento de 500% em suas operações de BPO (Business Process Outsourcing).

Como a pandemia impactou positivamente o crescimento de empresas na área de TI ?

De modo geral, a pandemia causada pela covid-19 teve um impacto devastador na economia brasileira. Segundo dados do IBGE, em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou retração de 4,1%, o maior recuo anual desde o início da série histórica atual.

Apesar desse cenário de redução da atividade econômica, algumas empresas conseguiram contornar os desafios e prosperar. Esse é o caso, por exemplo, da Compliance Soluções, que nos últimos 12 meses, registrou um crescimento de 500% em suas operações de BPO (Business Process Outsourcing ou Terceirização de Processos de Negócios em tradução literal).

Isso foi possível porque a empresa estava preparada para aproveitar as oportunidades que surgiram com a necessidade de adequação das organizações à nova realidade.

Um segmento em expansão durante a pandemia

Por necessidade, as empresas estão cada vez mais migrando para forças de trabalho mais remotas e flexíveis. De acordo com o Gartner, quase um quarto dos CFOs disseram que moverão pelo menos 20% de seus funcionários locais para posições remotas permanentes.

À medida que a força de trabalho se distancia, ter a tecnologia colaborativa e a segurança certas se tornou a principal prioridade para os executivos.

Outro desafio enfrentado pelas empresas durante a pandemia foi encontrar formas de reduzir os custos. Com a retração econômica, muitas organizações viram suas receitas comprometidas e precisaram agir rápido para garantir a continuidade dos negócios.

Nesse cenário, as estratégias baseadas em BPO ganharam grande destaque. Isso é exatamente o que mostra levantamento da Technavio, empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica, que projetou um crescimento do mercado de terceirização de processos, entre 2020 e 2024, também em consequência da pandemia, que ocasionou uma redução dos custos operacionais por parte das empresas.

De fato, o outsourcing se mostrou uma saída altamente viável durante a pandemia, uma vez que oferece vantagens como profissionais especializados e habituados ao trabalho remoto, custos menores e previsíveis, redução do passivo trabalhista, contratos baseados em qualidade e resultados, etc.

A Compliance Soluções ainda oferece diferenciais, como definição clara dos processos de input e output, conformidade com a Lei Anticorrupção, compromisso com o fortalecimento do negócio e redução dos riscos inerentes ao processo terceirizado, além de ferramentas inovadoras e baseadas em nuvem, que favorecem à adoção do trabalho remoto.

Além disso, a empresa tem investido significativamente em tecnologia RPA (Robotic Process Automation ou Automação Robótica de Processos, em português). Com isso, a empresa tem conseguido otimizar seus processos, diminuir os custos das operações de seus clientes e, assim, gerando respostas automáticas e ininterruptas.

Isso permite, dentre outras coisas, reduzir o número de tarefas manuais, aumentando a eficiência das equipes e diminuindo a probabilidade de erros.

Assim, as empresas que adotam os serviços de BPO podem obter melhoria operacional e estratégica, com o auxílio de processos bem definidos e automatizados tanto na área fiscal quanto na gestão de folha de pagamento.

BPO: uma estratégia relevante para o pós-pandemia

A adoção de BPO é uma estratégia relevante não apenas no período pandêmico. De fato, esse é um fator que pode ajudar as empresas a melhorar seus resultados também no pós-covid-19.

A competição global para a maioria das empresas é feroz. Portanto, agregar maior eficiência ao fluxo de trabalho diário e, em simultâneo, aumentar a produtividade é uma necessidade para o presente e futuro.

Trabalhar com um provedor de serviços experiente ajuda as empresas a superar os desafios de produtividade, otimizar as operações e adicionar recursos adicionais que podem faltar internamente.

Além de economizar tempo e dinheiro, o que geralmente atrai toda a atenção, a terceirização de certas funções operacionais permitem o acesso às tecnologias e sistemas mais recentes, bem como às melhores práticas em certas atividades.

Em última análise, a terceirização oferece grandes vantagens aos proprietários de negócios. Essa estratégia permite que eles passem a contar com equipes de profissionais qualificados sem adicionar as despesas com a folha de pagamento e sem precisar investir em mobiliário de escritório e equipamentos adicionais.

Com a contratação de provedores de BPO especializados, os proprietários de negócios e a alta administração podem concentrar seu tempo, atenção e recursos nas competências essenciais de sua empresa e despender seus esforços em novas metas e encontrando maneiras de alcançá-las.

Para saber mais, basta acessar: https://compliancesolucoes.com.br/

Website: https://compliancesolucoes.com.br/