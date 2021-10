Dicas para gerar engajamento no Twitter da empresa

Compartilhe Facebook

* Por: - 18 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 18/10/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da agência IMMA, explica quais são as principais dicas para gerar engajamento no Twitter.

O Twitter tem fornecido uma oportunidade para as empresas se conectarem com o mercado-alvo de uma forma simples. Também ajudou muitas empresas a estabelecer a identidade de marca online.

Existem vários casos de uso, como campanhas de marketing, atendimento ao cliente, eventos ao vivo e monitoramento de mídia social que podem ser feitos com esta plataforma.

O Twitter é uma plataforma de mídia social, mas também uma ferramenta poderosa de marketing digital. Com a crescente base de usuários, os profissionais de marketing podem envolver ou alcançar o público-alvo de forma eficaz na plataforma.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para gerar engajamento no Twitter.

A primeira dica dada pelo especialista é captar a atenção do público fornecendo um tópico relevante para eles. Isso porque, o engajamento no Twitter é importante para as marcas ganharem a atenção do público-alvo.

“A maneira mais eficaz de fazer as pessoas falarem no Twitter é criar um tópico que seja relevante e interessante para elas”, explica Darzi.

A segunda dica que o especialista destaca é escrever tweets sobre temas em destaque, já que existem muitas oportunidades para gerar engajamento no Twitter, mas também existem muitos tópicos importantes que podem ser abordados com tweets para gerar cliques, retuítes e curtidas.

Por fim, Darzi explica ser importante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora de gerenciar o Twitter.

“Uma agência de marketing digital pode ajudá-lo a gerenciar sua conta do Twitter da maneira mais eficaz para sua empresa e pode ajudá-lo a se tornar um profissional de marketing mais eficiente em geral”, concluiu o especialista.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/