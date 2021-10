Cresce a presença feminina no setor agropecuário brasileiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 18 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 18/10/2021 –

Segundo Censo Agro de 2017, o número de mulheres responsáveis pela gestão de propriedades rurais corresponde a 19% no país; empresária da agropecuária comenta a participação feminina no setor

No Brasil, as mulheres estão conquistando, a cada dia, mais espaço na agropecuária, setor com predominância masculina. É o que demonstram os dados do Censo Agro de 2017 – o último lançado -, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo a pesquisa, divulgada no final de 2019, o número de mulheres responsáveis pela gestão de propriedades rurais corresponde a 19% no país, com 946.075 unidades de um total de 5.073.324 estabelecimentos agropecuários – trata-se de um crescimento de 38% em relação ao Censo de 2006, indicando uma tendência de alta que pode se repetir nos próximos levantamentos.

O estudo demonstra que 50% das atividades econômicas das administradoras estão relacionadas à pecuária e criação de outros animais, 32% à produção de lavouras temporárias e 11% à produção de lavouras permanentes.

A nível mundial, a presença feminina no agro chega a 43% da força de trabalho rural, conforme dados da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, na sigla traduzida para o português.

A agência da ONU também indicou que, atualmente, 60 milhões de mulheres trabalham no campo na América Latina e Caribe, sendo responsáveis pela produção de 60% a 80% dos alimentos consumidos na região.

Presença feminina avança, mas setor ainda é predominantemente masculino’

Na opinião de Mônica Marchett, empresária do ramo agropecuário especializada em melhoria genética e criação extensiva de nelores, a participação feminina tende a crescer cada vez mais no setor agropecuário brasileiro.

“As transformações na forma de gestão do agronegócio e a expansão da tecnologia são alguns dos elementos responsáveis pelo maior interesse das mulheres no mercado agropecuário. E isto deve se intensificar, consoante com o salto tecnológico que veio com a crise sanitária e a busca por novos caminhos na vida profissional de muitas mulheres”, articula.

Marchett destaca que as mulheres que atuam no agronegócio têm de saber lidar com uma série de desafios, considerando o cenário predominantemente masculino.

“Para a mulher no agro, a maior dificuldade é ter credibilidade, sendo necessário provar o tempo todo que você é capaz e que sabe o que está fazendo. É necessário apostar na qualificação profissional, além de participar de palestras, seminários e cursos. Assim, com resiliência e perseverança, a presença feminina no setor agropecuário brasileiro deve crescer ainda mais e ‘mostrar a que veio’”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://monicamarchett.com.br/

Website: https://monicamarchett.com.br/