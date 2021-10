Por que é importante desenvolver as soft skills desde a infância?

Compartilhe Facebook

Esse tipo de habilidade permite que a criança lide melhor com os desafios do dia a dia e enfrente a vida profissional e o futuro com mais equilíbrio emocional

As instituições de ensino se dedicam diariamente a ensinar fórmulas, teorias, fatos históricos e regras gramaticais para crianças e jovens. Todo esse conteúdo é muito útil tanto para conquistar uma vaga na universidade quanto para consolidar um conhecimento de mundo mais amplo. Porém, existem outras habilidades que são fundamentais para uma formação mais completa e alinhada com os desafios que eles enfrentarão no futuro: as chamadas soft skills.

As soft skills são competências socioemocionais que permitem ao indivíduo gerenciar emoções, solucionar problemas, manter relações sociais e tomar decisões responsáveis. Segundo Jessica Silazaki, consultora pedagógica da Red Balloon, modelar e encorajar essas habilidades socioemocionais pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade na vida das crianças, fazendo com que se tornem indivíduos aptos e preparados para enfrentar as constantes mudanças do mundo. Além disso, favorece as conexões sociais e a empatia, permitindo que estejam cientes de suas próprias emoções, bem como as dos outros.

“E desenvolver essas competências desde cedo é vital, pois facilita a socialização e interação com o mundo ao redor, trazendo benefícios que já se iniciam na infância e fazem toda a diferença em seu crescimento e desenvolvimento socioemocional no futuro”, diz.

Jessica explica que essas crianças têm mais chances de se tornarem adultos responsáveis e bem-sucedidos, pois desenvolvem a capacidade de trabalhar em equipe, resolver problemas de forma criativa, construir relacionamentos profissionais e atender as demandas do mercado de trabalho.

Qual é o papel das escolas?

Segundo a especialista, para contribuir com o desenvolvimento das soft skills, é essencial que as escolas aproveitem todos os momentos possíveis para trabalhar essas competências com os estudantes.

“Na Red Balloon, por exemplo, realizamos brincadeiras e exercícios em grupo durante as aulas de inglês, que incentivem o trabalho em equipe e a colaboração e atividades que possibilitem conversas e deem aos alunos a chance de compartilhar suas ideias e opiniões. Jogos e atividades com resolução de problemas, onde é necessário usar o pensamento crítico; projetos de inovação, com perguntas interessantes que despertem a curiosidade; e momentos de socialização e amizade, em que as crianças possam fortalecer o vínculo com os amigos e professores também são possibilidades”, exemplifica Jessica.

Red Balloon: https://redballoon.com.br/