Blend Edu cria ação para conectar empresas e estimular culturas mais inclusivas

* Por: - 19 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 19/10/2021 – A Blend Edu conquistou o 1º lugar no Prêmio SDG Tech Awards por impactar a Agenda 2030 (ODS) da ONU e construir um futuro mais inclusivo.

Startup de inovação social em diversidade reúne Daiane dos Santos, Vivi Duarte, Theo Van der Loo, além de lideranças da Skol, Oracle, 99Jobs, Telecine e Cielo em evento que marca o lançamento do movimento #DiversidadeEmPrática

Boas ideias e ações precisam ser compartilhadas. Incentivar a troca entre as organizações, cada vez em maior número engajadas na promoção da diversidade e inclusão, é o que a startup de inovação social em diversidade Blend Edu quer potencializar com o movimento #DiversidadeEmPrática. A ideia é estimular as marcas comprometidas com a pauta de D&I a divulgarem suas práticas nas redes sociais, de modo a mobilizar aquelas que ainda vêem dificuldade na implementação de ações. O passo seguinte, após o compartilhamento de cases de sucesso, será criar um banco de boas práticas e um podcast com o detalhamento das propostas mais inovadoras. A Blend Edu ainda premiará os melhores cases em evento previsto para 2022.

Para marcar o lançamento do movimento, a startup vai realizar o Diversidade em Prática Summit, evento online e gratuito, de 26 a 28 de outubro, que envolverá palestras, apresentações de cases, Master Classes e intervenções artísticas. O evento será voltado a lideranças e profissionais de RH, de responsabilidade social, sustentabilidade e de comunicação interna, além de grupos de afinidade, e pessoas que acreditam em um mundo inclusivo. Daiane dos Santos será uma das convidadas especiais, e fará a palestra de abertura. Também conduzirão Master Classes Theo Van der Loo, CEO da NatuScience SA; Daniele Botaro, head de diversidade e inclusão da Oracle para a América Latina; Mattheus Felippe, especialista em D&I; e Vivi Duarte, fundadora do Plano Feminino. O evento contará ainda com a apresentação dos cases de empresas como Magalu, 99jobs, Shell, Telecine, Cielo, OLX e Skol.

Jornada de impacto

Fundada em 2018 por Thalita Gelenske, a Blend Edu já impactou mais de 20.000 pessoas e 58 empresas. Em decorrência da relevância do trabalho, Thalita esteve presente na lista da Forbes Under 30 de 2019 como uma das seis jovens destaques na categoria Terceiro Setor e Empreendedorismo Social. Em 2021, foi incluída no Top 25 HR Influencers, importante ranking de líderes de Recursos Humanos do Brasil. Desde que teve início até 2020, a startup viu sua receita crescer nove vezes, prova de que disseminar diversidade e inclusão é um negócio que traz impacto positivo e lucro.

Em 2020, a Blend Edu lançou a primeira comunidade empresarial de aprendizagem com foco na diversidade e em um formato digital do Brasil, chamada Diversidade S.A. Por meio dela, são realizados cursos, palestras e workshops para empresas de todo país. A iniciativa foi reconhecida pelo prêmio Lead2030 do One Young World por impactar a redução das desigualdades (ODS 10, da ONU). Além disso, a Blend Edu conquistou o 1º lugar no Prêmio SDG Tech Awards por impactar a Agenda 2030 (ODS) da ONU e construir um futuro mais inclusivo.

Outra importante frente de atuação da startup é a consultoria, que soma ao portfólio clientes como 3M, TIM, Cielo, Telecine, OLX, Mobile, Reserva, Dasa, Grupo Fleury, Porto Sudeste, Ipiranga, Prumo Logística, Globo, Roche, GE e brMalls.

O negócio foi viabilizado por bootstrapping, ou seja, com recursos próprios e sem aporte. Mas a empresa está aberta a novas possibilidades que viabilizem seu crescimento. “Acreditamos que contar com investidores potencializaria as iniciativas realizadas por nós, desde que em uma lógica de smart money e voltado a ESG”, diz Thalita.

A Blend Edu é uma startup que desenvolve experiências educacionais para promover a empatia, diversidade e inclusão nas organizações. Desde 2018, vem apoiando dezenas de empresas de todo Brasil na estruturação dos seus programas de diversidade, com a sensibilização de lideranças, e com a realização de experiências sensoriais empáticas. Conta com a Comunidade Virtual Diversidade S.A e promove cursos, palestras e workshops para empresas de todo país.

Serviço:

Diversidade em Prática Summit

26 a 28 de outubro

Inscrições pelo site: https://bit.ly/DiversidadeEmPrática

Participantes confirmados: Daiane dos Santos, Theo Van der Loo (NatuScience SA), Daniele Botaro (Oracle), lideranças da Skol, 99 Jobs, Telecine e Cielo.

Apoiadores confirmados: ABRH Brasil, Movimento Capitalismo Consciente, Revista HSM, Conectar360, Sopro, Hand Talk, 99jobs e Endeavor.

Website: https://bit.ly/DiversidadeEmPrática