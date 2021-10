Pesquisa revela que turistas preferem viajar de carro

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2021.

Serra Negra-SP 19/10/2021 – O interior do estado de São Paulo está repleto de opções ligadas à natureza e bem-estar – Bruno Mantovani, dono de agência de turismo receptivo

De acordo com pesquisa realizada por agentes da FIPE e SEBRAE, cerca de 300 turistas revelam suas preferências de viagens mais curtas e ligadas a natureza.

Uma pesquisa realizada com mais de 300 turistas no mês de julho por agentes da FIPE e SEBRAE revelou a tendência para o turismo de viagens mais curtas para o interior do estado de São Paulo. 94% das respostas apontam para a escolha de deslocamento com o próprio veículo e mais próximas a cidade de origem. Ainda com viagens internacionais cercadas de incertezas, a opção por destinos ligados a natureza e turismo rural estão em alta. Segundo Bruno Mantovani, empresário e dono de uma empresa de turismo receptivo, a preferência pelo interior se dá pelo motivo dos turistas buscarem experiências ligadas ao bem-estar e contato com a natureza.

Além dos atributos de natureza e belas paisagens, as boas estradas facilitam a viagem de quem deseja fazer seu deslocamento de carro. Para Sergio Oliveira, morador de São Paulo, mesmo com a alta do valor dos combustíveis é vantajoso viajar com seu próprio carro pois as distâncias são curtas e seguras.

Dentre os atrativos turísticos citados na pesquisa, Serra Negra se destaca por estar a apenas duas horas de carro de São Paulo. Encravada em meio as montanhas do Circuito das Águas Paulista, tem diversas fontes de águas minerais e radioativas e a cidade é reconhecida como uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil. Serra Negra é um destino completo.

Abaixo é possível conferir 9 dicas que vão desde passeios de teleférico até compras de malhas.

Alto da Serra

Ponto mais alto da cidade, a 1310m do nível do mar. O local conta com praça de alimentação e é visitado pelos turistas para apreciar o pôr do sol. Do alto da montanha é possível enxergar mais de 10 cidades vizinhas. O acesso por estrada de terra é gratuito, mas controlado. Somente 100 carros acessam o topo da montanha.

Praças típicas do interior

No centro da cidade, a Praça João Zelante é o ponto dos bares e restaurantes, com culinária e opções variadas. Na Praça Lourenço Franco de Oliveira se encontra a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, com pinturas do teto, mosaicos e vitrais, do artista italiano Prof. Antonio Maria Nardi e as pinturas do altar-mor e quadros da Via-Sacra do pintor paulista, Enrico Bastiglia.

Gastronomia local

Há uma extensa variedade de restaurantes na cidade com tipos de culinárias igualmente variados. Massas, carnes, pizzas, lanches, hambúrgueres, comida caipira e até uma cervejaria artesanal.

Cristo e Teleférico

O Cristo Redentor, localizado no pico do Morro da Fonseca, pode ser visitado de carro ou teleférico, umas das principais atrações da cidade. O acesso a bilheteria do teleférico fica na Praça Sesquicentenário. A estátua do Cristo Redentor tem 18m de altura e ao lado há um mirante com vista para a cidade. A escadaria de acesso pode ser um pouco cansativa para pessoas mais idosas. No local há uma pequena lanchonete.

Voo de parapente

Esse esporte radical tem muitos praticantes na cidade. É comum ver mais de 15 parapentes no topo do Alto da Serra ao fim das tardes. No local é possível fazer voos duplos com instrutores.

Passeio de jipe

A área rural de Serra Negra tem diversas propriedades que oferecem experiências e contato com a natureza. A empresa Serra 4×4 faz passeios por trilhas e estradas de terra, explorando o turismo rural com visitas a vinícolas, propriedades de café especial, nascentes de água e o ponto turístico do Alto da Serra.

Cafés especiais

A cidade de Serra Negra está em evidência pela qualidade do café produzido e premiado em vários concursos nos últimos anos. Na fazenda Santa Rosa, apenas 3 Km do centro, é produzido o Café Santa Serra. A marca foi premiada como melhor café do estado de São Paulo em 2015. Na fazenda é possível provar de um café passado na hora, além de bolos caseiros de produção própria.

Vinhos locais

Influenciados pela cultura italiana dos imigrantes que chegaram no fim do século XIX, a produção de vinhos é tradicional na cidade. A Vinícola Família Silotto, estabelecidos na mesma propriedade há mais de 100 anos, produz vinhos e cachaças artesanais desde 1934. No local há degustação (sem custo) dos rótulos produzidos pela família, além de um minimuseu com ferramentais de época usados para produção de bebidas.

Comércio de compras

As lojas de Serra Negra, conhecida pelas variedades de malhas, vestuário em couro e artesanatos, funcionam todos os dias, inclusive em domingos e feriados, das 9h às 18h. São mais de 300 estabelecimentos na Rua Coronel Pedro Penteado, Rua 7 de Setembro e suas travessas.

Website: http://www.visiteserranegra.com.br