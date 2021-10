Prêmio Impactos Positivos 2021 define finalistas em votação

Compartilhe Facebook

São Paulo 19/10/2021 – “Todos os projetos inscritos são inspiradores e realmente buscam fazer a diferença”, destaca Gisele Abrahão, idealizadora do Prêmio Impactos Positivos”.

A votação popular está aberta no site oficial até o dia 31 de outubro. Os melhores projetos de impacto positivo em cada categoria – Ambiental, Cultural, Econômico e Social – serão premiados.

O Prêmio Impactos Positivos 2021, vitrine para iniciativas que visam transformar positivamente as realidades de seus entornos e do país, entra em uma nova fase. Os 137 projetos inscritos em uma das quatro categorias – Ambiental, Cultural, Econômico e Social – estão aptos a receber os votos do público até o dia 31 de outubro.

A votação popular está aberta no site oficial https://impactospositivos.com/, onde é possível conhecer mais sobre as iniciativas que concorrem ao prêmio. Para votar, basta realizar um cadastro na área do eleitor e escolher seus projetos favoritos. Após essa etapa, os 12 projetos mais votados (3 em cada categoria) passarão por uma fase final até o anúncio dos vencedores e o evento de premiação no final de novembro.

“Todos os projetos inscritos são inspiradores e realmente buscam fazer a diferença. Mais do que premiar, o Prêmio Impactos Positivos visa aumentar a exposição de iniciativas que estão unidas pelo mesmo objetivo: fazer o bem”, destaca Gisele Abrahão, diretora da Global Vision Access e idealizadora do Prêmio Impactos Positivos.

Cerca de 70% dos projetos inscritos no Prêmio Impactos Positivos 2021 são do Sudeste, região que registrou, no último ano, um aumento de mais de 100% no desmatamento de sua área de Mata Atlântica, segundo estudo da SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Algumas das iniciativas inscritas atuam justamente para reverter esse cenário com práticas de reflorestamento, educação ecológica, reciclagem, arborização urbana e até mesmo incentivando o turismo sustentável.

Outros projetos inscritos no Prêmio Impactos Positivos 2021 buscam proporcionar o acesso do brasileiro à educação e às atividades culturais. Cerca de 16% das iniciativas inscritas no prêmio são provenientes das regiões Norte e Nordeste e visam melhorar o acesso de crianças, jovens e adultos à educação e à capacitação. Quase 50% das crianças residentes nessas duas regiões foram totalmente excluídas do processo educacional durante a pandemia de Covid-19, de acordo com estudo realizado pela UNICEF.

Com o patrocínio oficial do Sebrae e parceria internacional da plataforma Global Impact Network, o Prêmio Impactos Positivos 2021 visa apoiar projetos e pessoas que acreditam ser possível mudar a realidade em que vivem nos âmbitos Social, Econômico, Ambiental e Cultural. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, o Sebrae espera ver entre os finalistas do Prêmio Impactos Positivos 2021 projetos que traduzam a diversidade do país, que tragam experiências exitosas e que representem todas as regiões brasileiras e suas respectivas identidades.

Os quatro projetos vencedores serão premiados com mentorias sobre Empreendedorismo Sustentável; Marketing Digital, ministrado pela especialista Marta Poggi, e Gestão de Negócios, elaborado pelas experts da Mulheres do Turismo em Rede. Além disso, os projetos ganharão um crédito especial no ecossistema do Crédito Pérola; 1 ano de assinatura grátis no ecossistema do Instituto Capitalismo Consciente; 1 hora de sessão com a terapeuta Luana Fonseca; 2 horas de consultoria jurídica com a Assis e Mendes Advogados e 2 horas de leitura do mapa astrológico com a astróloga e atriz Giovanna Menegon.

