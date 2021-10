Dentistas alertam sobre a influência do sorriso na saúde

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de outubro de 2021.

19/10/2021 – O papel dos cirurgiões-dentistas vai muito além da arcada dentária.

Diagnóstico odontológico pode identificar sintomas relacionados à saúde do corpo inteiro.

Aquele ditado de que “a saúde começa pela boca” tem sua verdade atestada também pela odontologia. “Isso porque a cavidade bucal é a porta de entrada para diversas doenças, assim como diversas patologias podem apresentar manifestações iniciais na cavidade bucal”, afirma a Dra. Natália Galvão, dentista especialista em patologias e PhD em Ciências odontológicas.

“Um diagnóstico preciso é capaz de identificar indícios de diversas patologias”, completa a dentista. Segundo a doutora, “o papel dos cirurgiões-dentistas vai muito além da arcada dentária”. Por isso, dentistas insistem na importância dos cuidados com a saúde bucal para a saúde geral e alertam o perigo das tendências e das indicações feitas por pessoas que não são profissionais da área.

Saúde do sorriso X autoestima

Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília em 2014 revelou que o sorriso corresponde a 40% da beleza da face na percepção das pessoas, desconsiderando qualquer caráter afetivo no julgamento, mas revelando uma área de atenção quando a autoestima é relacionada a estética.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), a procura por procedimentos estéticos odontológicos tem crescido numa média de 300% ao ano. Dentre os procedimentos mais procurados estão: clareamento dental, implantes, alinhadores ortodônticos, facetas, lentes de contatos e cirurgia gengival.

Mitos da odontologia estética

Ainda que os cirurgiões-dentistas sejam os responsáveis por restaurar a estética e a função dos sorrisos, não são os únicos a influenciarem a demanda de procedimentos necessários para uma boa saúde bucal. A internet e seu poder de disseminação de informações, bem como influenciadores digitais, também contribuem para o crescimento das demandas de determinados procedimentos.

É preciso atentar-se as fontes e aos fatos de todos os conteúdos disponíveis nas redes. Há muitas tendências de consumo que se apoiam em mitos sobre produtos milagrosos que desconsideram a ciência por trás da odontologia e podem ser nocivos à saúde.

É o caso das pastas clareadoras e os produtos à base de carvão ativado, por exemplo. Como explica a odontopediatra e influencer digital Dra. Ariely Caramori, “o carvão é abrasivo e provoca desgaste dos dentes”. Desta forma, nenhum produto desses seria recomendado por dentistas, mas é muito comum entre blogueiras.

Saúde bucal x Saúde geral

O sorriso está intimamente relacionado à autoestima e autoconfiança. É natural que as pessoas se preocupem com o caráter estético, mas é fundamental que não desvinculem do funcional e da ciência. Se relacionado à estética, um sorriso tem grande influência na autoestima; quando relacionado à funcionalidade, a higiene bucal tem impacto na saúde do corpo inteiro.

Doenças periodontais, por exemplo, que podem ser provocadas por uma má higiene oral causando inflamação dos tecidos da boca como a gengiva, podem estar relacionadas a outros tipos de doenças.

“Hoje já sabemos que pessoas com doença periodontal têm duas vezes mais probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Inclusive, nós já temos pesquisas que indicam que a doença periodontal é um indicativo tão provável para doenças cardíacas quanto o nível de colesterol”, afirma a Dra. Natália Galvão. Ela explica que que processos infecciosos na cavidade bucal podem provocar uma inflamação vascular, dificultando o fluxo sanguíneo, o que também aumenta o risco de AVC.

Além disso, pessoas com doença periodontal, quando infectadas com o vírus da Covid-19, têm maiores chances de complicações ou agravantes, como a necessidade de respiração assistida, foi o que constatou um grupo de pesquisadores do Qatar.

Fatos que mostram a importância da visita regular ao dentista para um check-up na saúde bucal, não só quando surge uma dor de dente ou para mudar a aparência do sorriso.

Valorização dos profissionais

Dentistas têm em currículo acadêmico um pouco de medicina, um tanto de engenharia e um quê de artes plásticas para poderem cumprir sua função primordial de restaurar sorrisos.

Em referência à valorização dos cirurgiões-dentistas, uma animação produzida pela Dental Speed, varejista do setor odontológico, ressaltou a importância do profissional certo “Em busca de um sorriso”, como diz o título.

Para assistir ‘Em busca de um sorriso’, basta clicar no link a seguir: Em busca de um sorriso

Website: https://blog.dentalspeed.com/