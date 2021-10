Grupo de Pesquisa promove evento sobre Comunicação, Computação e Educação

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 19/10/2021 –

Evento realizado por Grupo de Pesquisa da Universidade Paulista sobre Comunicação, Computação e Educação será oferecido gratuitamente entre os dias 19 e 22 de outubro, das 19:00 às 22:00, em plataforma digital, com direito a certificado para os participantes.

O Grupo de Pesquisa “Comunicação, Computação e Educação” (CCE), da Universidade Paulista, promove, entre os dias 19 e 22 de outubro de 2021, das 19:00 às 22:00, evento gratuito sobre recursos estatísticos básicos voltados a dados de redes sociais, prototipagem, revisão bibliográfica e aspectos históricos do conhecimento científico. O encontro será realizado por meio de plataforma digital e oferecerá certificado aos participantes.

O evento, que conta a colaboração do Grupo de Pesquisa Tecnologia, Educação e Cognição (TECGrupo), da Universidade Federal Fluminense, e do Grupo de Pesquisa Comunicação, Mercado e Tecnologia (COMERTEC), da Universidade Federal do Amapá, será composto por quatro palestras e três oficinas.

Em 19 de outubro, das 19:00 às 21:00, a palestra de abertura será realizada por Amanda Luiza S. Pereira, Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), que abordará os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa CCE e promoverá reflexões acerca da intersecção entre Comunicação, Computação e Educação. Na sequência, das 21:00 às 22:00, serão discutidas questões relativas à noção de conhecimento científico a partir de visões de Filosofia e História da Ciência, pelo Prof. Adílio Marques, da UFVJM.

No dia 20 de outubro, das 19:00 às 21:30, será realizada uma oficina sobre Revisão Bibliográfica. Daniel Costa de Paiva (TECGrupo) e a Profª. Amanda Luiza S. Pereira (CCE) apresentarão um quadro teórico e formas de escolhas bibliográficas entre clássicos e composição de Estado da Arte.

Em 21 de outubro, das 19:00 às 21:00, o Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva ministrará uma palestra com fundamentos necessários sobre prototipagem para não programadores, em que abordará as escolhas adequadas a respeito de linguagem de programação, ciclo de desenvolvimento e participação dos usuários em todas as etapas, da concepção à entrega. Além disso, das 21:00 às 22:00, Fábio Luís Pereira, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, promoverá oficina sobre prototipagem, com ênfase em formas de testar e validar projetos utilizando prototipação, considerando níveis de conhecimento diferentes entre programadores e não programadores.

No dia 22 de outubro, das 19:00 às 21:30, Zeferino Gomes da Silva Neto, mestre e doutorando em Estatística Aplicada e Biometria na Universidade Federal de Viçosa, promoverá oficina sobre análise estatística, apresentando elementos básicos de estatística aplicados a dados coletados no ambiente digital, fundamentalmente em textos de portais de notícias e redes sociais. Em seguida, das 21:30 às 22:00, o encerramento do evento será realizado por meio de um debate entre a Profª. Drª. Amanda Luiza S. Pereira, o Prof. Dr. Daniel Costa de Paiva e César Augusto Belardi, mestre em Comunicação Social pela Universidade Paulista.

As inscrições estão abertas e para garantir seu lugar, basta acessar: https://www.even3.com.br/icce2021/

