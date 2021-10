Multinacional do setor odontológico abre vagas em programa de trainee

Ribeirão Preto, SP 19/10/2021 – “Queremos proporcionar cada vez mais atratividades para profissionais de alto desempenho”, explica Roberta de Lima P. Gomes, Gerente de Gente e Gestão.

Alliage iniciou em outubro as inscrições para quatro novos talentos que atuarão na matriz em projetos estratégicos

Tiveram início no dia 1 de outubro as inscrições para o 2º programa de Trainee da Alliage, multinacional com sede em Ribeirão Preto, SP, e com presença em mais de 150 países.

A indústria está recrutando quatro novos talentos, com formação superior em qualquer área concluída entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, inglês ou espanhol avançados, disponibilidade de atuação na matriz em Ribeirão Preto e que tenham interesse em desenvolver competências e alavancar a carreira em um ambiente que aposta em pessoas e inovação. O programa terá a duração de 24 meses e dois trainees contratados que se destacarem neste período serão convidados a atuar numa posição de liderança, dobrando sua remuneração.

A seleção é composta por testes, entrevista, dinâmicas e uma apresentação de Case ao CEO e diretoria da empresa. Os quatro profissionais selecionados iniciarão um processo de job rotation em vários setores da empresa durante seis meses a fim de conhecerem os processos e as principais áreas da Alliage. Após esta etapa, desenvolverão um projeto estratégico específico por 18 meses até a finalização do programa.

“A Alliage acredita que o seu maior bem são as pessoas. Nós, colaboradores, somos os agentes transformadores para o sucesso da empresa e, partindo desta premissa, queremos proporcionar cada vez mais atratividades para profissionais de alto desempenho”, explica Roberta de Lima P. Gomes, Gerente de Gente e Gestão.

Com know-how de mais de 75 anos de história, a Alliage é reconhecida por meio da certificação Great Place to Work (GPTW) e que se orgulha em desenvolver talentos, cuidar de pessoas, valorizar a diversidade, capacitar equipes em um ambiente de trabalho saudável, sendo líder no mercado.

A empresa possui mais de 900 colaboradores e milhares de famílias que de forma indireta dependem de seu negócio e expertise. Mesmo em um cenário mundial pandêmico, a empresa dobrou as contratações em 2021 em relação a 2020. Até agosto deste ano foram 154 novos profissionais admitidos.

O primeiro programa de Trainee da Alliage aconteceu em 2020 e contou com 7.693 inscritos, resultando em cinco talentosos profissionais contratados. “O processo Trainee Alliage significa trazer para nossa empresa uma geração que anseia por mudanças, oportunidades, responsabilidade social e inovação”, complementa Roberta que destaca que a empresa vende uma média de 24 mil consultórios por ano.

Segundo a gerente, o candidato precisa ter em mente que esse é um processo que transformará sua visão de negócios e empresa. Os escolhidos terão a oportunidade de ingressar em uma empresa referência, com um ótimo aporte financeiro e grande desenvolvimento pessoal e profissional, com todo suporte de um time de alto gabarito.

As inscrições acontecem até 31 de outubro e podem ser feitas no site www.alliage-global.com na área Trabalhe Conosco. As etapas presenciais acontecem até 14 de dezembro de 2021 e as contratações a partir de 3 de janeiro de 2022.

Website: http://www.alliage-global.com