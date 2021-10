Inscrições para Strategy Cup 2021 terminam esta semana

Compartilhe Facebook

* Por: - 19 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 19/10/2021 – O evento terá quatro etapas, todas realizadas de forma virtual, entre outubro e dezembro.

Atual edição da competição de resolução de casos do BCG tem como parceiro o CEBDS e visa o desenvolvimento de estudantes e recém-formados

O Boston Consulting Group (BCG) está com inscrições abertas para o Strategy Cup 2021, ação de recrutamento de universitários e recém-formados que possibilita aos participantes a oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional por meio da experiência de resolução de um caso real. Nesta edição, que tem como parceiro o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), os candidatos deverão resolver um desafio relacionado à sustentabilidade e meio ambiente.

As inscrições vão até o dia 20 de outubro e os únicos pré-requisitos são que os estudantes estejam com a matrícula ativa, com previsão de formação entre 2021 e 2024, e que os graduados em instituições de ensino superior tenham a data de formatura entre os anos de 2018 e 2020.

O evento terá quatro etapas, todas realizadas de forma virtual, entre outubro e dezembro. Após uma prova e análise individual, os aprovados participarão de uma reunião de equipe, que contará com a apresentação do caso e uma sessão de treinamento do BCG sobre como estruturar a resolução do problema. A última fase será a apresentação da resolução encontrada pelos grupos, que será avaliada pelo Comitê Avaliador do BCG e pelo CEBDS.

O grupo vencedor ganhará um jantar com o BCG – após liberação total do isolamento social –, um grande treinamento e acesso direto à fase final de entrevistas do processo seletivo da empresa. O grupo que ficar no segundo lugar terá acesso ao treinamento e à fase inicial de entrevistas do processo seletivo, este último benefício também oferecido ao grupo que terminar a competição em terceiro lugar.

Strategy Cup

Inscrições: até 20 de outubro, em: https://www.113.vovici.net/se/13B2588B124BEDC4.

Quando: de 23 de outubro a 11 de dezembro de 2021.

Mais informações pelo e-mail brazilstrategycup@bcg.com.

