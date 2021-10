Compartilhe Facebook

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas ter um tráfego pago mais assertivo.

O papel do tráfego pago para a empresa não se limita apenas à geração de leads. Também ajuda a fornecer conteúdo para mecanismos de pesquisa, mídia social e blogs que influenciam as classificações de SEO e o conhecimento da marca.

Esta estratégia pode ser uma das maneiras mais eficazes de gerar leads em um determinado nicho ou setor. Para ter sucesso, as empresas devem conhecer as estratégias certas que as ajudarão a otimizar seu funil para geração de leads em escala, por exemplo.

Rodrigo destaca que, à medida que a internet se torna cada vez mais fragmentada, o marketing de conteúdo se torna cada vez mais importante para as empresas. No entanto, nem sempre é fácil gerar tráfego online.

A primeira dica dada por ele é entender o público-alvo para que se saiba onde obter o maior retorno sobre o investimento.

“A melhor maneira de fazer isso é pesquisar seu público-alvo e rastrear suas compras ao longo do tempo, bem como suas atividades nas redes sociais e eventos de que participaram”, explica o especialista.

Logo em seguida, Darzi explica que o uso de palavras-chave inteligentes também é essencial. Para ele, há muitos fatores a serem considerados quando se está tentando gerar tráfego para seu site. Um dos principais fatores são as palavras-chave que são usadas na cópia do anúncio.

“É hora de ser criativo com sua estratégia de palavras-chave, especialmente com o crescente número de mercados, onde criadores de conteúdo e editores competem por uma participação em um nicho”, esclarece Rodrigo.

Por fim, Rodrigo Darzi explica ser fundamental contar com a ajuda de uma agência de marketing digital na hora de investir em tráfego pago. Para ele, uma agência de marketing digital tem a expertise necessária para garantir que todas as estratégias de marketing digital estejam alinhadas.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/