ANBC participa do Fórum Ibero-americano de MPMEs em parceria com o NAC da CNI

20 de outubro de 2021.

São Paulo 20/10/2021

Para marcar o início da parceria com o Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) participará do Fórum Ibero-americano de MPMEs – Pense nas Pequenas Primeiro, que ocorre entre os próximos dias 25 e 27. Elias Sfeir, presidente da ANBC, estará entre os palestrantes do painel “Crédito e Financiamento para os pequenos negócios”, na terça-feira, 26, das 10h às 11h30. Ao lado da ANBC no apoio à iniciativa estão o Sebrae e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

O evento, que discutirá a recuperação e crescimento das pequenas empresas ibero-americanas, reunirá representantes de governos e do setor privado dos países ibéricos e latino-americanos para discutir medidas para o fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). O objetivo é tratar da recuperação e desenvolvimento do setor no cenário pós-crise e influenciar a política pública em prol do fortalecimento dos pequenos negócios.

Com vigência de quatro anos, a parceria entre a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito e o NAC contempla uma série de ações com foco na disseminação de informação sobre crédito sustentável, Cadastro Positivo e educação financeira.

Na visão de Elias Sfeir, presidente da ANBC, “o Núcleo de Acesso ao Crédito desempenha um papel fundamental na recomendação de linhas de crédito para as empresas, apoiando os empreendedores na busca de linhas de financiamento que possam contribuir para alavancar seus negócios, tornando-os mais competitivos”, afirma o executivo.

“A parceria do NAC com a ANBC é fundamental para a defesa de interesses das MPMEs e para a prestação de serviços para esse público. Juntas, as instituições vão produzir conteúdos informativos, ministrar cursos, realizar eventos, entre outras ações que abordam temas relacionados a crédito e cadastro positivo”, explica o Gerente Executivo de Economia, Mário Sérgio Carraro Telles.

Para mais informações sobre o evento, basta acessar: https://anbc.org.br/forum-ibero-americano-de-mpmes/.