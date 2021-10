Auxílio-farmácia: um benefício em alta nas empresas

Compartilhe Facebook

A ajuda de custo para a compra de medicamentos tem sido cada vez mais ofertada aos trabalhadores

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação no país, subiu para 8,51% para esse ano. É a 26ª elevação consecutiva na projeção – e o brasileiro já sente no bolso o dinheiro perder valor.

“No orçamento familiar, os gastos com farmácia são um dos custos mais consideráveis, atrás de habitação e alimentação”, diz. “Hoje o salário-mínimo está em R$ 1.100 e as compras com medicamentos representam quase 30% desse valor. Esses gastos nem sempre estão previstos no orçamento da família brasileira”, completa.

Por isso, as empresas ofertam benefícios como auxílio-farmácia a seus colaboradores. Hoje eles já são parte fundamental do orçamento doméstico. Com o benefício, o poder de compra do trabalhador aumenta e a gestão de gastos é facilitada, garantindo, assim, um caixa para eventuais necessidades específicas relacionadas a saúde e medicamentos.

Gerente de Produtos da Sodexo, Ippolito sabe disso. Ele está à frente da gestão do Sodexo Multi, cartão de benefícios flexíveis que permite o controle dos gastos por meio de carteiras digitais, uma das mais populares é o auxílio farmácia. “As despesas que temos com drogarias, apesar de valores variáveis, são recorrentes – e não apenas para quem tem doenças crônicas e precisa de remédios todos os meses”, explica. Incluem-se nesse gasto mensal também produtos para higiene como xampus, pastas de dentes, absorventes e desodorantes, entre outros.

Quais são as vantagens para as empresas e para seus funcionários em oferecer um benefício exclusivo para farmácias?

Do lado do trabalhador, essas carteiras digitais facilitam a jornada de consumo. Práticas, têm as soluções unificadas, o que torna a gestão dos gastos muito mais fácil. Suas transações são rápidas e seguras e proporcionam uma experiência muito melhor – além de serem opção para os desbancarizados.

O Sodexo Multi, tem bandeira Mastercard, o que faz com que seja aceito em milhares de estabelecimentos no país todo, incluindo lojas online. Além de oferecer auxílio farmácia com o Sodexo Multi, o empregador também pode oferecer vale-presente, ajuda de custo para home office e muito mais, dividindo o valor em carteiras digitais dentro do mesmo cartão.

O RH sai ganhando também: o cartão permite que a empresa estabeleça os valores pré-definidos para cada carteira virtual de cada colaborador. “As pessoas são diferentes, com momentos de vida e expectativas diferentes. Portanto, têm necessidades distintas”, afirma Ippolito. A plataforma de benefícios flexíveis possibilita, ainda, monitoramento e gestão dos beneficiários e das despesas corporativas, recursos e auxílios, tudo com dashboards para facilitar o controle das cargas de crédito utilizadas.

