Indústrias podem economizar até 30% nos gastos com energia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de outubro de 2021.

21/10/2021 –

Otimização dos sistema de ar comprimido e refrigeração possibilitam aumento de eficiência e menor gasto com energia elétrica para empresas; maior sustentabilidade é questão imperativa em tempos de crise hídrica

Segundo o ministro e titular da pasta de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para o portal Poder 360, essa é a maior crise hídrica que o país enfrenta desde 1931 acompanhando o menor nível de chuvas. De acordo com relatório divulgado pela ONS (Operador Nacional de Sistema Elétrico), em maio de 2015 o Brasil registrou um nível de 36% no volume útil do reservatório Sudeste/Centro-Oeste. Neste ano, a porcentagem foi de 34,6% até o mesmo período.

Para além dos cuidados que as pequenas ações individuais podem ter no impacto para o meio ambiente, as empresas devem se conscientizar o quanto antes, visto que são responsáveis por um grande consumo de água e energia para suas produções.

De acordo com levantamento realizado pela consultoria Bain & Company, feito a partir de entrevistas com executivos das 20 maiores empresas de bens de consumo do Brasil, é consenso a importância de ações como consumo consciente, redução de emissão de gases e economia de recursos. Ainda que na totalidade tivesse concordado e reforçado o entendimento da importância da implantação de ações sustentáveis, apenas 5% afirmaram que a corporação em que atuam, de fato, tenha alcançado sucesso introduzindo e gerindo feitos que visem à sustentabilidade e ao cuidado com a natureza.

“Cada vez mais, percebemos como as atividades industriais impactam no meio ambiente e por isso, não podemos deixar as ações para depois. É hora de colaborar como podemos, sempre pensando em como obter maior produtividade de forma sustentável”, diz Leandro Di Petta, gerente de Air Delivery® da HBR, divisão da empresa especializada no fornecimento de sistemas de ar comprimido e refrigeração, modalidade conhecida na atualidade como eaas (“equipment as a service”).

Economia de energia elétrica e água

Diversos segmentos da indústria tem como característica o uso de energia de forma intensa o que representa consequentemente alto custo operacional. De acordo com pesquisa realizada pelo Valor Econômico, a estratégia mais simples para reduzir os custos operacionais e os impactos ambientais consiste na reavaliação dos sistemas que mais impactam no consumo de energia. Em uma indústria podemos destacar os compressores de ar e refrigeração antigos, que são ineficientes e usam motores elétricos de grande porte, como os maiores vilões no consumo de energia.

“Com as soluções corretas, é possível ter grandes reduções nos custos de energia elétrica. Como exemplo, temos o Air Delivery®, que é um formato de fornecimento de ar comprimido desenvolvido pela HBR para empresas que procuram eficiência energética, redução de custos operacionais, disponibilidade de ar comprimido e a oportunidade de manter os seus processos de produção sem ter a preocupação com a sala de compressores e outros problemas relacionados a um sistema de ar comprimido” comenta.

Para obter melhores resultados durante o período de contrato, as empresas que fornecem os pacotes de serviços mais completos aprendem como a indústria do cliente consome o ar comprimido e indica como reduzir as perdas de carga da rede de distribuição, como reduzir os vazamentos e como melhorar os sistemas de controle e gerenciamento, tornando o sistema cada vez mais eficiente.

“O resultado da contratação de serviços como o Air Delivery® é a redução de 15% a 30% nos gastos com energia. Além disso, a HBR assume 100% a responsabilidade do sistema de ar comprimido, entregando a vazão necessária, na pressão correta e com o ponto de orvalho requerido, com o menor consumo de energia”, complementa.

“Com a crise se agravando cada vez mais, as empresas precisam se tornar mais conscientes e entender que há disponibilidade de soluções no mercado que visam auxiliar no processo de redução do consumo de energia e cumprindo com a responsabilidade ambiental”, finaliza o gerente de Air Delivery®.

Para saber mais, basta acessar: https://hbr.net/aluguel/air-delivery/

https://www.youtube.com/watch?v=xT2x_4ERoYE

https://www.youtube.com/watch?v=mpoeyyqaVac&t=2s

Website: https://hbr.net/aluguel/air-delivery/