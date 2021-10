Presença no meio digital ajudou comércio local a sobreviver na pandemia

Compartilhe Facebook

Através do marketing digital, comércio local consegue ser encontrado pelos consumidores e alavancar negócios

As novas gerações estão optando por apoiar o comércio local com suas compras. De acordo com o “Facebook Seasonal Holidays Study”, da YouGov, 80% dos Millennials e 74% da Geração Z dizem preferir comprar de produtores locais. Além disso, 75% dos compradores brasileiros fizeram ao menos uma ação para apoiar uma pequena empresa local ou independente durante as mega promoções de 2020.

As redes sociais também têm um papel importante nesse cenário. Segundo pesquisa realizada pelo Facebook, em parceria com a consultoria Deloitte, 54% dos consumidores encontraram produtos e negócios próximos de suas casas através dessas redes.

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus mostrou a relevância e a força do meio digital para a sobrevivência de muitos negócios. Graças ao marketing digital, várias empresas conseguiram transformar crises em oportunidades. Entretanto, por não estarem familiarizadas, muitas pequenas e médias empresas ainda têm receio de investir em estratégias no meio digital, perdendo a chance de construir marcas sólidas e de gerar novas oportunidades. O CEO da Digimax AdTech, Danilo Jacomel, diz que o potencial das redes sociais ainda é subestimado pela maioria dos pequenos comerciantes.

O posicionamento digital se tornou essencial para marcas e empresas, permitindo a comunicação e uma conexão mais consistente com o público. Jacomel explica que desenvolver programas de fidelidade e divulgar promoções e serviços via redes sociais e WhatsApp são iniciativas que podem alavancar os negócios. No entanto, é necessário que haja planejamento e desenvolvimento contínuo, para que a estratégia seja relevante aos clientes.

